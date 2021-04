FIA、フォーミュラEの全チームにブレーキシステムの安全性見直しを要請

FIAは、2月末に開催されたフォーミュラEの開幕ラウンド、ディルイーヤePrixで発生したエドアルド・モルタラ(ヴェンチュリ)の事故を受けて、全チームに対して改めてブレーキシステムの故障モードと影響の分析を見直すよう求めた。

モルタラは、ディルイーヤePrixのレース2のプラクティスでスタート練習を行なった際、ブレーキ・バイ・ワイヤ(BBW)のシステム不具合により、ターン1を直進しウォールに激しくクラッシュ。大きな衝撃を受けたモルタラは、念のため病院で検査を受けた。

このトラブルを受けて、メルセデスとそのカスタマーチームであるヴェンチュリは予選への出場が許可されなかったが、日曜日の夜に行なわれた決勝レースへの出場は認められた。

ローマePrixのダブルヘッダーを前に、FIAは全チームに対しブレーキシステムの故障モードと影響分析(FMEA)を見直すよう要請した。各マニュファクチャラーは、車両のホモロゲーションを取得するため、トラブルに関するあらゆるシナリオを想定したリストを提出しなければならない。

Marshals remove the car of Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, from a barrier after his crash

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images