レースレポート
フォーミュラE Jeddah ePrix II

ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix

フォーミュラEの第5戦、ジェッダE-Prixレース2が行なわれ、ジャガーのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが久々の優勝を果たした。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
編集:
Race winner Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing, second place Sebastien Buemi, Envision Racing, third place Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Race winner Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing, second place Sebastien Buemi, Envision Racing, third place Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

写真：: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

　フォーミュラEの第5戦ジェッダE-Prixが行なわれ、ジャガーのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが2024年のポートランドE-Prix以来の優勝を果たした。

　エンビジョン・レーシングのセバスチャン・ブエミが2位となったことで、ジャガーのパワートレインがワンツーフィニッシュ。3位には、日産のオリバー・ローランドが入った。ローランドとしては、17位と散々な結果に終わった前日の第4戦から大きくリカバーした形だ。

　金曜日の第4戦とは異なり、ピットブーストがない第5戦は先頭集団が意図的にペースをコントロールし、トップが入り乱れた。

　9周目になるとエドアルド・モルタラ（マヒンドラ）が一気に集団から抜け出してトップに立ったが、他のドライバーも反応。ローランドとブエミはモルタラとのポジション争いを続けながら、上位をキープした。

　ダ・コスタは集団の中で一時順位を落とす場面もあったが、うまくエネルギーを節約。18周目に最初のアタックモードを使って一気に首位まで躍り出ると、アタックモードが終わるまでに3.5秒のリードを築いた。

　ブエミやモルタラといったドライバーは終盤に2度目のアタックモードを使い順位を回復したが、ダ・コスタに追いつくことはできず。ダ・コスタが今季初勝利を挙げた。

　ブエミは序盤からアグレッシブにエネルギーを使ってレースを展開。最終ラップにローランドからのプレッシャーを受けたものの、2位を守りきった。

　ノーポイントのレースが2回続き、ランキング3番手まで後退していたディフェンディングチャンピオンのローランドは、慎重な走りで表彰台を獲得した。

　ランキング2番手のモルタラは4位でフィニッシュ。第4戦のウイナーでありポイントリーダーのパスカル・ウェーレイン（ポルシェ）は11番手からのスタートで苦しいレースとなり、8位フィニッシュとなった。

レース

全スタッツ
 
順位 ドライバー # 周回数 タイム 前車との差 平均速度 ポイント リタイア原因
1 Portugal アントニオ フェリックス・ダ・コスタ ジャガー・レーシング 13 30

41'21.590

   130.6 25  
2 Switzerland セバスチャン ブエミ エンヴィジョン・レーシング 16 30

+2.574

41'24.164

 2.574 130.5 18  
3 United Kingdom オリバー ローランド 日産 1 30

+3.508

41'25.098

 0.934 130.4 15  
4 Switzerland エドアルド モルタラ マヒンドラ 48 30

+3.924

41'25.514

 0.416 130.4 12  
5 United Kingdom ダニエル ティクトゥム Cupra Kiro 33 30

+4.521

41'26.111

 0.597 130.4 10  
6
Pepe Martí Cupra Kiro
 3 30

+5.461

41'27.051

 0.940 130.3 8  
7 New Zealand ミッチ エバンス ジャガー・レーシング 9 30

+5.926

41'27.516

 0.465 130.3 6  
8 Germany パスカル ウェーレイン ポルシェ・チーム 94 30

+6.348

41'27.938

 0.422 130.3 4  
9 France ジャン-エリック ベルニュ Citroën Racing 25 30

+6.887

41'28.477

 0.539 130.2 2  
10 United Kingdom テイラー バーナード DSペンスキー 77 30

+9.170

41'30.760

 2.283 130.1 1  
11 Germany マキシミリアン ギュンター DSペンスキー 7 30

+9.476

41'31.066

 0.306 130.1    
12 Brazil フェリペ ドルゴビッチ Andretti Formula E 28 30

+14.206

41'35.796

 4.730 129.9    
13 Sweden Joel Eriksson エンヴィジョン・レーシング 14 30

+14.714

41'36.304

 0.508 129.8    
14 New Zealand ニック キャシディ Citroën Racing 37 30

+14.769

41'36.359

 0.055 129.8    
15 Brazil ルーカス ディ・グラッシ LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+14.787

41'36.377

 0.018 129.8    
16 Switzerland ニコ ミュラー ポルシェ・チーム 51 30

+15.979

41'37.569

 1.192 129.8    
17 France ノーマン ナトー 日産 23 30

+17.951

41'39.541

 1.972 129.7    
18 Barbados ゼン マローニ LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+23.342

41'44.932

 5.391 129.4    
19 United Kingdom ジェイク デニス Andretti Formula E 27 30

+1'08.185

42'29.775

 44.843 127.1    
20 Netherlands ニック デ・フリーズ マヒンドラ 21 30

+1'09.107

42'30.697

 0.922 127.1    
フルリザルトを見る
 

