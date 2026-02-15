ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix
フォーミュラEの第5戦、ジェッダE-Prixレース2が行なわれ、ジャガーのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが久々の優勝を果たした。
Race winner Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing, second place Sebastien Buemi, Envision Racing, third place Oliver Rowland, Nissan Formula E Team
写真：: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images
フォーミュラEの第5戦ジェッダE-Prixが行なわれ、ジャガーのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが2024年のポートランドE-Prix以来の優勝を果たした。
エンビジョン・レーシングのセバスチャン・ブエミが2位となったことで、ジャガーのパワートレインがワンツーフィニッシュ。3位には、日産のオリバー・ローランドが入った。ローランドとしては、17位と散々な結果に終わった前日の第4戦から大きくリカバーした形だ。
金曜日の第4戦とは異なり、ピットブーストがない第5戦は先頭集団が意図的にペースをコントロールし、トップが入り乱れた。
9周目になるとエドアルド・モルタラ（マヒンドラ）が一気に集団から抜け出してトップに立ったが、他のドライバーも反応。ローランドとブエミはモルタラとのポジション争いを続けながら、上位をキープした。
ダ・コスタは集団の中で一時順位を落とす場面もあったが、うまくエネルギーを節約。18周目に最初のアタックモードを使って一気に首位まで躍り出ると、アタックモードが終わるまでに3.5秒のリードを築いた。
ブエミやモルタラといったドライバーは終盤に2度目のアタックモードを使い順位を回復したが、ダ・コスタに追いつくことはできず。ダ・コスタが今季初勝利を挙げた。
ブエミは序盤からアグレッシブにエネルギーを使ってレースを展開。最終ラップにローランドからのプレッシャーを受けたものの、2位を守りきった。
ノーポイントのレースが2回続き、ランキング3番手まで後退していたディフェンディングチャンピオンのローランドは、慎重な走りで表彰台を獲得した。
ランキング2番手のモルタラは4位でフィニッシュ。第4戦のウイナーでありポイントリーダーのパスカル・ウェーレイン（ポルシェ）は11番手からのスタートで苦しいレースとなり、8位フィニッシュとなった。
レース
|順位
|ドライバー
|#
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|ポイント
|リタイア原因
|1
|アントニオ フェリックス・ダ・コスタ ジャガー・レーシング
|13
|30
|
41'21.590
|130.6
|25
|2
|セバスチャン ブエミ エンヴィジョン・レーシング
|16
|30
|
+2.574
41'24.164
|2.574
|130.5
|18
|3
|オリバー ローランド 日産
|1
|30
|
+3.508
41'25.098
|0.934
|130.4
|15
|4
|エドアルド モルタラ マヒンドラ
|48
|30
|
+3.924
41'25.514
|0.416
|130.4
|12
|5
|ダニエル ティクトゥム Cupra Kiro
|33
|30
|
+4.521
41'26.111
|0.597
|130.4
|10
|6
|
Pepe Martí Cupra Kiro
|3
|30
|
+5.461
41'27.051
|0.940
|130.3
|8
|7
|ミッチ エバンス ジャガー・レーシング
|9
|30
|
+5.926
41'27.516
|0.465
|130.3
|6
|8
|パスカル ウェーレイン ポルシェ・チーム
|94
|30
|
+6.348
41'27.938
|0.422
|130.3
|4
|9
|ジャン-エリック ベルニュ Citroën Racing
|25
|30
|
+6.887
41'28.477
|0.539
|130.2
|2
|10
|テイラー バーナード DSペンスキー
|77
|30
|
+9.170
41'30.760
|2.283
|130.1
|1
|11
|マキシミリアン ギュンター DSペンスキー
|7
|30
|
+9.476
41'31.066
|0.306
|130.1
|12
|フェリペ ドルゴビッチ Andretti Formula E
|28
|30
|
+14.206
41'35.796
|4.730
|129.9
|13
|Joel Eriksson エンヴィジョン・レーシング
|14
|30
|
+14.714
41'36.304
|0.508
|129.8
|14
|ニック キャシディ Citroën Racing
|37
|30
|
+14.769
41'36.359
|0.055
|129.8
|15
|ルーカス ディ・グラッシ LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|30
|
+14.787
41'36.377
|0.018
|129.8
|16
|ニコ ミュラー ポルシェ・チーム
|51
|30
|
+15.979
41'37.569
|1.192
|129.8
|17
|ノーマン ナトー 日産
|23
|30
|
+17.951
41'39.541
|1.972
|129.7
|18
|ゼン マローニ LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|30
|
+23.342
41'44.932
|5.391
|129.4
|19
|ジェイク デニス Andretti Formula E
|27
|30
|
+1'08.185
42'29.775
|44.843
|127.1
|20
|ニック デ・フリーズ マヒンドラ
|21
|30
|
+1'09.107
42'30.697
|0.922
|127.1
|フルリザルトを見る
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ダ・コスタ、巧みな戦略で2024年以来の優勝。日産ローランド3位｜フォーミュラE第5戦ジェッダE-Prix
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！ フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？ ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
Top Comments