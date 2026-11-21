フォーミュラE

フォーミュラEの新車が炎上・爆発！ プレシーズンテスト最終日はひと足早く終了に

ハラマで行なわれていたフォーミュラEのプレシーズンテストは、テイラー・バーナードのマシンが炎上・爆発したことで、少し早く切り上げる事になってしまった。

Jose Carlos de Celis

編集: 2026/11/21 1:47

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

炎上するテイラー・バーナードのGEN4マシン（写真提供：@datanromar）

ハラマ・サーキットで行なわれていたフォーミュラEのプレシーズンテスト。最終日の走行は、信頼性の問題で予期せぬ形での終了を余儀なくされた。

フォーミュラEは今季から、新世代車両であるGEN4を投入。計3日間のプレシーズンテストで各チームが新車を走らせた。

20日（金）の最終日の走行は、比較的順調に進んだ。しかし、走行終了間際、テイラー・バーナード（フュージョン）のマシンが炎上してしまったことで、走行は中断された。

バーナードは自力でマシンから脱出することができ、マシンが爆発する前に避難を終えていた。この事故を受け、メディカルカーとセーフティカー、消防車がただちに出動。丘の上には巨大な煙が立ち上った。

セッションは直ちに赤旗で中断され、すべてのドライバーにコース上で停止するよう指示が出された。数分後、複数のマシンには、サーキットを逆方向に走行してピットへ戻るよう指示された。

通常なら、自走でピットレーンまで走行するのが赤旗時の手順だが、まさに異例の対応だと言える。

チームにはセッションを再開しないことが伝えられ、予定より1時間早く切り上げ、プレシーズンテストは終了となった。

原因として疑われるのは、フュージョンのマシンに搭載されているポルシェ製のバッテリーだが、チームはまだ説明を発表していない。

フォーミュラEとFIAは共同声明を発表。「緊急対応チームが事故への対応にあたっている」と説明した。

「負傷者がいないことを確認しており、原因について徹底的な調査を実施する。新たな情報が入り次第、さらにお知らせする」

この日の午前中には、セッション開始からわずか2分後、ストフェル・バンドーンがドライブするジャガーがコース上で停止し、この日最初の赤旗が提示されていた。

バンドーンのマシンは停止後、安全確認を行なうため、サーキット内の別のエリアに移動され、予防措置として隔離された。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フォーミュラE、プレシーズンテスト2日目もマヒンドラのモルタラ最速。GEN4マシンでのレースシミュレーションも実施

More from

Jose Carlos de Celis





フォーミュラE、プレシーズンテスト2日目もマヒンドラのモルタラ最速。GEN4マシンでのレースシミュレーションも実施



フォーミュラE



フォーミュラE 1 日前



フォーミュラE、プレシーズンテスト2日目もマヒンドラのモルタラ最速。GEN4マシンでのレースシミュレーションも実施





“GEN4時代”のフォーミュラE始動！ プレシーズンテスト初日はマヒンドラのモルタラが最速。日産マローニが2番手



フォーミュラE



フォーミュラE 3 日前



“GEN4時代”のフォーミュラE始動！ プレシーズンテスト初日はマヒンドラのモルタラが最速。日産マローニが2番手





スプリント転倒のバニャイヤ、右足骨折の手術へ「カタールは僕にとって今シーズン最高の週末のひとつだった」



MotoGP



MotoGP



カタールGP



12 日前



スプリント転倒のバニャイヤ、右足骨折の手術へ「カタールは僕にとって今シーズン最高の週末のひとつだった」

最新ニュース





フォーミュラEの新車が炎上・爆発！ プレシーズンテスト最終日はひと足早く終了に



フォーミュラE



FE フォーミュラE 6 分前



フォーミュラEの新車が炎上・爆発！ プレシーズンテスト最終日はひと足早く終了に





F1ラスベガスGP FP3速報｜ラッセル圧倒！ 2番手に0.9秒差をつける。アロンソ20番手



F1



F1 F1



ラスベガスGP



16 分前



F1ラスベガスGP FP3速報｜ラッセル圧倒！ 2番手に0.9秒差をつける。アロンソ20番手





ビニャーレス、ポルトガルGPを1日目途中でリタイア「今は回復に集中」最終戦で復帰できるか？



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



49 分前



ビニャーレス、ポルトガルGPを1日目途中でリタイア「今は回復に集中」最終戦で復帰できるか？





F1、2030年からV8エンジン主体の次世代PU導入へ。規則変更に全会一致で合意とFIAが正式発表



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 時間前



F1、2030年からV8エンジン主体の次世代PU導入へ。規則変更に全会一致で合意とFIAが正式発表

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録