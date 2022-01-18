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2022シーズン開始もう間もなく！　motorsport.com日本版、新春読者プレゼント

2022年のモータースポーツも新車発表やプレシーズンテストの足音が近づいてきた。motorsport.com日本版では、シーズン開始を前に読者の皆様へのプレゼント企画を実施！

2022シーズン開始もう間もなく！　motorsport.com日本版、新春読者プレゼント

　レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが、劇的な展開でF1初王者となってから1ヵ月。世界は2022年を迎え、早くもF1の新車発表日時が明かされるなど、新シーズンに向けた歩みが進んでいる。

　motorsport.com日本版では、新年を迎えたお祝い、そして来る新シーズンに向けて年始のプレゼント企画を実施。編集部に集った各種グッズを、motorsport.comのステッカー共に読者の皆様にお届けする。

【A】ARTA　野尻智紀＆福住仁嶺サイン入り2022年卓上カレンダー　各1名

【B】チーム・スズキ・エクスター　ジョアン・ミル＆アレックス・リンス　サイン入りグラフィックカード　各1名

【C】”轟音東京”『Red Bull Race Day』特別Tシャツ（Lサイズ）　1名

【D】”轟音東京”『Red Bull Race Day』特別タオル　1名

【応募方法・注意事項】
　2022年1月18日（火）〜25日（火）23：59までに下記の応募条件を満たした方から抽選

・motorsport.com日本版のTwitterをフォロー
・下記のツイートを“引用リツイート”し、ご希望のコース（ドライバー／ライダー）を記載

 


※厳正な抽選の上、当選者の方にダイレクトメッセージでご連絡致します。ダイレクトメッセージを受信可能な状態でご応募下さい。

 
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