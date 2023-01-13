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【ギャラリー】日産『GT-R』2024年型は”スカイラインR34”を思わせる顔つきに。NISMOも合わせて登場

日産は東京オートサロン2023にて、同社のフラッグシップスポーツ『GT-R』の2024年モデルを公開。発表では、特別仕様車の「NISSAN GT-R Premium edition T-Spec」と「NISSAN GT-R NISMO Special edition」が展示された。

【ギャラリー】日産『GT-R』2024年型は”スカイラインR34”を思わせる顔つきに。NISMOも合わせて登場
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NISSAN GT-R Premium edition T-Spec
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写真：: Motorsport.com / Japan

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NISSAN GT-R Premium edition T-Spec
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NISSAN GT-R NISMO Special edition
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NISSAN GT-R NISMO Special edition
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NISSAN GT-R NISMO Special edition
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