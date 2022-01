フォードGT40からトヨタTS050まで！？　クルマを愉しむK4GP FUJI 7時間耐久……優勝はTEAM-T弐号機

Listen to this article

2022年1月23日(日)、富士スピードウェイにてK4GP FUJI 7時間耐久が開催された。

一昨年から続くコロナ禍ではあるが2年ぶりの開催でも、全5クラス計105チームが集まり、このレースが持つ人気の高さを感じさせた。

K4GPは速さを追求するのではなく、決められた燃料(75L)で如何に燃費良く走るかを競うエコ耐久レースである。

参加車両への改造に対する自由意志を尊重する主催者コンセプトの元、基本的なレギュレーションは「ベース車両がエンジン排気量1200cc以下の軽自動車」であれば、様々なスタイリングで可能だ。

もちろん一定以上の安全基準は定められているが、随所に豊かな趣味性が感じられた。

The start of the K4GP

Photo by: Jun Goto