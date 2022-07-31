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【ギャラリー】ポルシェの新GT3マシン『911 GT3-R』が登場。写真でディティールを確認！
ポルシェは、新型GT3マシン『911 GT3-R』を発表。先代から排気量が上げられた4.2リッター水平対向水冷6気筒エンジンを搭載し、信頼性向上に向けて計112時間もの走行テストが実施された。
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