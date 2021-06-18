Moto3ドイツ初日：鈴木竜生が初日総合2番手をマーク。首位はマクフィー＆ランク首位アコスタ3番手
MotoGP第8戦ドイツGPのMoto3クラス初日走行は、ジョン・マクフィーが総合トップタイムを記録した。
ザクセンリンク・サーキットで行なわれているMotoGP第8戦ドイツGP。そのMoto3クラス初日走行が行なわれ、ジョン・マクフィー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。タイムは1分26秒739だ。
続く総合2番手には鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse／+0.113秒）。鈴木とマクフィーはFP1で記録したタイムがFP~FP2を通したベストタイムだった。
総合3番手にはチャンピオンシップをリードするペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo／+0.351秒）が続いている。
鈴木以外の日本人ドライバーは、18番手國井勇輝（Honda Team Asia／+1.176秒）、19番手鳥羽海渡（CIP Green Power／+1.180秒）、23番手に山中琉聖（CarXpert PruestelGP／+1.381秒）とタイムシート後方の位置となった。
なお佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）は前戦カタルニアGPでのクラッシュの影響によって、ドイツGPを欠場している。
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【フリー走行1回目リザルト】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ジョン マクフィー
|16
|1'26.739
|151.281
|2
|鈴木 竜生
|17
|1'26.852
|0.113
|0.113
|151.084
|3
|カブリエル ロドリゴ
|20
|1'27.109
|0.370
|0.257
|150.638
|フルリザルトを見る
【フリー走行2回目リザルト】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|Pedro Acosta
|17
|1'27.090
|150.671
|2
|カブリエル ロドリゴ
|21
|1'27.134
|0.044
|0.044
|150.595
|3
|Deniz Öncü
|19
|1'27.269
|0.179
|0.135
|150.362
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