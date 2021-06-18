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Moto3 / Sachsenring フリー走行レポート

Moto3ドイツ初日：鈴木竜生が初日総合2番手をマーク。首位はマクフィー＆ランク首位アコスタ3番手

MotoGP第8戦ドイツGPのMoto3クラス初日走行は、ジョン・マクフィーが総合トップタイムを記録した。

Moto3ドイツ初日：鈴木竜生が初日総合2番手をマーク。首位はマクフィー＆ランク首位アコスタ3番手

　ザクセンリンク・サーキットで行なわれているMotoGP第8戦ドイツGP。そのMoto3クラス初日走行が行なわれ、ジョン・マクフィー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。タイムは1分26秒739だ。

　続く総合2番手には鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse／+0.113秒）。鈴木とマクフィーはFP1で記録したタイムがFP~FP2を通したベストタイムだった。

　総合3番手にはチャンピオンシップをリードするペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo／+0.351秒）が続いている。

　鈴木以外の日本人ドライバーは、18番手國井勇輝（Honda Team Asia／+1.176秒）、19番手鳥羽海渡（CIP Green Power／+1.180秒）、23番手に山中琉聖（CarXpert PruestelGP／+1.381秒）とタイムシート後方の位置となった。

　なお佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）は前戦カタルニアGPでのクラッシュの影響によって、ドイツGPを欠場している。

 

Read Also:

【フリー走行1回目リザルト】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 United Kingdom ジョン マクフィー 16 1'26.739     151.281
2 Japan 鈴木 竜生 17 1'26.852 0.113 0.113 151.084
3 Argentina カブリエル ロドリゴ 20 1'27.109 0.370 0.257 150.638
フルリザルトを見る

【フリー走行2回目リザルト】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Spain Pedro Acosta 17 1'27.090     150.671
2 Argentina カブリエル ロドリゴ 21 1'27.134 0.044 0.044 150.595
3 Turkey Deniz Öncü 19 1'27.269 0.179 0.135 150.362
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