アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」
アレックス・マルケスはグレシーニ残留が「最も堅実」な選択肢だと認めつつも、今はリスクを負うべき時でもあると語った。
2027年シーズンに向けた去就が注目されるライダーのひとりであるアレックス・マルケス。彼はグレシーニ残留が堅実だとしつつ、リスクをとるべき時だとも語った。
アレックス・マルケスは2025年シーズンに、兄マルク・マルケスと競い合い、最終的にランキング2位を獲得。現在29才のこの男のライダー市場での価値はそうした戦いを通じて上昇している。
2026年はアレックス・マルケスを含むライダーの契約が節目のタイミングで、彼もファクトリーチームへの加入を狙っている。そしてmotorsport.comの調べでは、KTMへの移籍で決まりかけている情勢だと分かっている。
MotoGPのセパンテスト開始を前に、アレックス・マルケスは移籍については言葉を濁してどのチームに向かおうとしているのかは隠そうとしていたものの、今が動くべきタイミングであるとも語った。
「すべてのライダーの目標はファクトリーチームでレースをすることだろう。だけど僕はグレシーニでとても満足している。時が来れば自分の将来にとって何が最善かを決めるつもりだけど、今はこのプレシーズンに集中したい」
アレックス・マルケスはそう語る。
「決断の時が来た際に最良の選択肢を選べるよう取り組んでいる。グレシーニが最も堅実な選択肢であることは否定しないけど、新レギュレーション下でどのバイクが最も競争力を持つか分からない。だから、リスクを負うべき瞬間かもしれないのもまた事実なんだ」
そしてアレックス・マルケスは、開幕戦タイGPのレースが終わる前に、MotoGPクラスのグリッドの大半が決まってくるだろうと指摘した。なおアプリリアのマルコ・ベッツェッキは先日、早くも契約延長を発表している。
「グリッドの50％以上が開幕戦前に将来を決めることになるだろう。多くのチーム、多くのメーカーが、ライダーを逃さないために早期契約を必要としているんだ」
記事をシェアもしくは保存
アレックス・マルケス、2027年にファクトリーチーム移籍を目指す。優先目標はヤマハか？
グレシーニ、2026年MotoGP参戦カラーリングをお披露目。今季からアレックス・マルケスにもファクトリーバイクが供給
世界最速のマルケス兄弟、地元で盛大な祝賀会！ 史上初の兄弟ワンツーに街全体が大盛り上がり
アルデゲル、左大腿骨骨折でセパンテスト欠場が決定。ブリーラムテストには参加の可能性残す
アルデゲル、自主トレ中のクラッシュで左大腿骨を骨折し手術へ。2月頭のテストに向け時間との戦いに
アレックス・マルケス、MotoGPバレンシアGP初日に2025年仕様のエアロパッケージを試す「テストが寒くなるらしいから、早めに使ったんだ」
最新ニュース
ウイリアムズ、2026年用マシン『FW48』を発表……しかしカラーリングのみ。バルセロナテストは開発遅れで唯一欠席し、まだ新車の姿は見られず
MotoGPセパンテスト1日目｜王者マルク・マルケス、怪我から復帰後初のMotoGPマシンで最速。各チームが新マシンでのデータ収集進める
バルセロナでのシェイクダウンは、アストンとの大事な一歩……ホンダ折原エンジニア「F1マシンとしてどう機能するのか楽しみ」
スーパーフォーミュラ参戦濃厚から一転……ジャック・ドゥーハン、2026年はハースF1のリザーブドライバーに就任「F1キャリアを続けていくのに理想的」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。