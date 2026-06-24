ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？

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ドゥカティは、今季限りでフランチェスコ・バニャイヤが陣営を離れることを認めた。バニャイヤは来季からアプリリアに加入することになる。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

　フランチェスコ・バニャイヤは、今季限りでドゥカティのファクトリーチームを離れ、来季からアプリリアに加入することになった。バニャイヤの後任は、現KTMのペドロ・アコスタが務めることになると見られている。

　バニャイヤは2025年のマルク・マルケスがドゥカティに加入した後は、厳しい戦いを強いられてきた。昨年、マルケスがタイトルを獲得した一方でバニャイヤはランキング5位。しかもマルケスに257ポイントもの大差をつけられた。

　バニャイヤはかつて、ドゥカティのライダーとして2年連続（2022年と2023年）でチャンピオンに輝いやいた存在。間違いなく陣営のトップライダーであった。しかしマルケスが加入したことで歯車が狂ってしまった。

　そんな状況下では、他陣営に移るの間違いないと言われ続けてきたため、今回の発表は驚くべきことではない。

「ペッコ（バニャイヤの愛称）は、すぐに意気投合したライダーのひとりだ」

　ドゥカティのゼネラルマネージャーを務めるジジ・ダッリーニャはそうコメントした。

「我々は彼見出し、非常に若い頃から彼を中心としたプロジェクトを構築したいと考えていた」

「彼は速かっただけでなく、何よりも賢かった。目標はデスモセディチのポテンシャルを最大限に引き出すことであり、我々は共にそれを達成してきた」

「人間関係において、サイクルが終わり、変化が必要になる時を認識し、理解するということは、必ずしも簡単なことではない」

「我々はふたりの間の深い絆と相互の愛情は、変わることなく、それが僕の今シーズンの残りを乗り切るための鍵となるだろう」

　バニャイヤが抜けることで、来季のドゥカティにはイタリア人ライダーがいないということになる。

「2022年のタイトルは、僕にとって特別な意味を持つ。なぜならそれは、ドゥカティ再建プロセスの集大成であり、間違いなく困難な時期を経て、ふたたびトップに返り咲くことを可能にしたからだ」

　ドゥカティCEOクラウディオ・ドメニカリはそう語った

　なおバニャイヤが来季から加入するのはアプリリア。現在のアプリリアはドゥカティを追い越し、ランキング首位に立つパフォーマンスを発揮している。そういう意味ではバニャイヤは、今後も優勝争いの有力候補であり続けるのは間違いない。

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