フランチェスコ・バニャイヤ、2027年のアプリリア加入が発表！ イタリアメーカーで王座奪還なるか？
アプリリアはMotoGPの2027年シーズンのライダーとして、フランチェスコ・バニャイヤと契約したことを発表した。
Francesco Bagnaia, Ducati Team
写真：: Michal Cizek / AFP via Getty Images
MotoGPクラスで2度王者のフランチェスコ・バニャイヤは、2027年シーズンからアプリリアに加入することが明かされた。
バニャイヤはMotoGPクラスではドゥカティ陣営の生え抜きのライダーとして活躍。ファクトリーチームに昇格すると、2022～2023年にチャンピオンに輝いた。
ただマルク・マルケスがチームメイトとして加入した2025年シーズン以降は一転して調子を落とし、大苦戦。チーム離脱の可能性が指摘されてきたが、6月24日にドゥカティが2026年限りでの離脱を認めたばかりだった。
そして25日にアプリリアがバニャイヤの加入を発表。これで来シーズンのアプリリアは、契約延長が公表済みのマルコ・ベッツェッキとバニャイヤのラインアップとなることが固まった。なおバニャイヤとベッツェッキは共にVR46アカデミー育ちであり、互いのことはよく知る関係だ。
アプリリアを今季限りで離れることになるホルヘ・マルティンは、まだ正式発表こそされていないが、2027年はヤマハに移籍すると見られている。
ドゥカティはこの発表に先立って、バニャイヤの後任として現KTMのペドロ・アコスタを起用すると発表済みだ。
記事をシェアもしくは保存
ドゥカティ、バニャイヤの今季限りでのチーム離脱を発表。後任はアコスタか？
バラトンパークのハンガリーGPは2年で終わり？ 安全面から来季からの開催サーキット変更をバニャイヤが示唆
バニャイヤ「悪夢の終わりだと願っている」母国イタリア表彰台で自信深めたか
出場停止ペナルティへの控訴は責任逃れ目的ではない？ アプリリア、前例重視し行動「過去にはこんな処分はなかった」
ブルノテストはアプリリア首位で終了。各メーカーのレースライダーが850ccバイクとピレリタイヤを試す
前戦アプリリアCEOに非難されたマルティン、マーシャル殴打ベッツェッキを擁護するチームに一言「次僕にああいうことが起きても守ってね」
最新ニュース
フェラーリ、夏休み明けにパワーユニットのアップデート第2弾投入か。新型ターボを準備
MotoGPも暑さ対策たのむ！ 酷暑レースでライダー疲弊「天候プロトコル要検討」とクラッチロー
ヨーロッパを襲う猛暑、F1にも影響大！ 今週末のオーストリアGPにヒートハザードが宣言
アプリリアCEO、2027年加入のバニャイヤに期待「イタリアスポーツのさらなる追い風になるだろう」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。