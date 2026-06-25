フランチェスコ・バニャイヤ、2027年のアプリリア加入が発表！　 イタリアメーカーで王座奪還なるか？

MotoGPクラスで2度王者のフランチェスコ・バニャイヤは、2027年シーズンからアプリリアに加入することが明かされた。

バニャイヤはMotoGPクラスではドゥカティ陣営の生え抜きのライダーとして活躍。ファクトリーチームに昇格すると、2022～2023年にチャンピオンに輝いた。

ただマルク・マルケスがチームメイトとして加入した2025年シーズン以降は一転して調子を落とし、大苦戦。チーム離脱の可能性が指摘されてきたが、6月24日にドゥカティが2026年限りでの離脱を認めたばかりだった。

そして25日にアプリリアがバニャイヤの加入を発表。これで来シーズンのアプリリアは、契約延長が公表済みのマルコ・ベッツェッキとバニャイヤのラインアップとなることが固まった。なおバニャイヤとベッツェッキは共にVR46アカデミー育ちであり、互いのことはよく知る関係だ。

アプリリアを今季限りで離れることになるホルヘ・マルティンは、まだ正式発表こそされていないが、2027年はヤマハに移籍すると見られている。

ドゥカティはこの発表に先立って、バニャイヤの後任として現KTMのペドロ・アコスタを起用すると発表済みだ。