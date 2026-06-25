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フランチェスコ・バニャイヤ、2027年のアプリリア加入が発表！　 イタリアメーカーで王座奪還なるか？

アプリリアはMotoGPの2027年シーズンのライダーとして、フランチェスコ・バニャイヤと契約したことを発表した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
公開日時:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Michal Cizek / AFP via Getty Images

　MotoGPクラスで2度王者のフランチェスコ・バニャイヤは、2027年シーズンからアプリリアに加入することが明かされた。

　バニャイヤはMotoGPクラスではドゥカティ陣営の生え抜きのライダーとして活躍。ファクトリーチームに昇格すると、2022～2023年にチャンピオンに輝いた。

　ただマルク・マルケスがチームメイトとして加入した2025年シーズン以降は一転して調子を落とし、大苦戦。チーム離脱の可能性が指摘されてきたが、6月24日にドゥカティが2026年限りでの離脱を認めたばかりだった。

 

　そして25日にアプリリアがバニャイヤの加入を発表。これで来シーズンのアプリリアは、契約延長が公表済みのマルコ・ベッツェッキとバニャイヤのラインアップとなることが固まった。なおバニャイヤとベッツェッキは共にVR46アカデミー育ちであり、互いのことはよく知る関係だ。

　アプリリアを今季限りで離れることになるホルヘ・マルティンは、まだ正式発表こそされていないが、2027年はヤマハに移籍すると見られている。

　ドゥカティはこの発表に先立って、バニャイヤの後任として現KTMのペドロ・アコスタを起用すると発表済みだ。

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