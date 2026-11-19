MotoGP ポルトガルGP

MotoGPの新型850ccマシン、ラップタイムが現行1000ccとほぼ変わらないのはなぜ？？？

ホンダのテクニカルディレクターが、2027年に導入の850ccマシンでも現行の1000ccマシンと大きくラップタイムが変わらない理由を説明した。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/19 10:29

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Aleix Espargaro, Honda HRC

写真：: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

MotoGPは2027年から850ccの新マシンが登場するが、テストではすでに現行1000ccマシンに近いラップタイムを記録している。その理由をホンダのテクニカルディレクターが説明した。

現在各メーカーは850cccマシンのテストを進めているが、オーストリアのレッドブルリンクで行なわれたテストではホンダのマシンに乗ったディオゴ・モレイラが1分28秒4のタイムを記録したと報じられている。このタイムは、同サーキットの今年のレースでホルヘ・マルティンがアプリリアのマシンで記録したポールポジションタイムから0.5秒しか遅くないタイム（1分27秒9）だった。

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エンジン排気量が削減され、ライドハイトデバイスも禁止となり、空力面でも規制が強化されるなど、新世代のマシンはラップタイムが遅くなることが予想されてきた。しかしその予想を裏切って、前述のように大きく変わらないタイムがすでに記録されている。

ただホンダのテクニカルディレクターを務めるロマーノ・アルベシアーノはこの結果を予想外のことではないと語っており、850ccマシンが高速化する理由についてMotorsport.comに説明した。

「シミュレーションからすでにラップタイムが大差ないモノになることはわかっていた」と、アルベシアーノは言う。

「最高速に関しては圧倒的ではないにしろ、それなりに差がついている。パワー感度が高いサーキットではラップタイムにも多少の差がでるが、それも大きなものではないんだ」

Romano Albessiano, Technical Director of HRC Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

アルベシアーノは排気量の削減が特にストレートでのパフォーマンスに影響を及ぼすことは認めている。実際、これはレギュレーション策定の意図するところでもある。

しかしその低下を他の領域で補えてしまうというのが、アルベシアーノの弁だ。

「850ccのエンジンでパワーは減る。しかしそのパワーは、サーキットの少ない部分でしか使えていないモノなんだ」

「残りのブレーキング、コーナリングそして加速は、エンジンによって制限を受けない部分だ」

「こういった領域での進歩が続けば、今後数年で850ccマシンが1000ccと同等の速さになるかもしれない」

なお現行マシンと850ccマシンをコーナーで比較するとどうなのか、という問いに対してアルベシアーノは「現時点で非常に僅差だ」と答えていた。

そしてアルベシアーノは850ccマシンの開発が進むにつれて、1000ccマシンとの最高速ギャップも縮まっていくはずだという見方を示した。

「トップスピードの面では、ストレートで稼ぐタイムの1000ccとの差は明確だ。850ccでその差を取り戻していく必要があるが、現時点では容易ではない」

「とはいえ将来的にバイク全体を改善し……つまりコーナースピードを増して、ブレーキングを改善し、エンジンパワーを強力にしていけば、1000ccと同じレベルに達せられるかもしれない」

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