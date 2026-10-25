MotoGP オーストラリアGP

転倒し右手骨折のホルヘ・マルティン、帰国せず治療へ。次戦マレーシアGPで復帰の可能性ある？

MotoGPオーストラリアGPで転倒し右腕の橈骨を骨折したホルヘ・マルティンだが、骨折部位の転位がないことが認められたため、帰国せずに治療を行なうこととなった。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/25 1:25

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリアのホルヘ・マルティンはMotoGPオーストラリアGPのスプリントレースで転倒し、右手首の橈骨を骨折した。しかし詳しい検査の結果、スペインに帰国する必要は無いと判断された。

マルティンはオーストラリアGPスプリントレースではタイトル争いのライバル、マルク・マルケス（ドゥカティ）と勝利を巡って激しく争った。そしてレース終盤にマルティンは高速コーナーのターン8で転倒し、グラベルを激しく転がった。

マルティンは右手首の橈骨骨折が確認され、さらに尺骨の骨折も疑われる状態であり、詳しい検査のためCTスキャンを受けに向かった。当然、オーストラリアGP決勝は欠場となった。

その結果、尺骨は骨折しておらず、さらに橈骨の骨折も転位（骨のズレ）もないことが確認された。つまり手術は回避できる見込みであり、マルティンはスペインへ帰国せずに、回復に努めることを決めた。

「ホルヘ・マルティンは昨日の負傷の後、状態を評価するためにCTスキャンを受けた。確認された怪我は、転位の無い橈骨遠位端骨折のみだ。そのため、彼はスペインには戻らず、今後数日で必要な治療を受けることとなる」と、アプリリアは声明に記している。

MotoGPはオーストラリアGPのあと、連戦でマレーシア、カタールGPが予定されている。手術の必要がないことから、マルティンは回復具合次第では、メディカルチェックを通過してマレーシアGPで復帰できる可能性もある。

とはいえ、もしマレーシアGPで出場許可を得られたとしても、マルティンにとっては非常に厳しい戦いとなるだろう。マレーシアの舞台であるセパン・インターナショナル・サーキットは、カレンダーの中でも特に身体的負荷が高いコースなのだ。

なおMotoGPオーストラリアGPのスプリントレースではマルク・マルケスが勝利したことで、ランキングでは首位が逆転。マルク・マルケスが10ポイントのリードを築いており、決勝の結果次第でさらにリードを拡大される可能性がある。マルティンの2度目タイトル獲得という目標に対しては、厳しい状況だと言えるだろう。

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