MotoGP バレンシアGP

マルク・マルケス、電撃引退の裏に”限界”の肉体「恐怖を感じるようになっていた」……引退を知っていたのは弟だけ

マルク・マルケスは2026年限りでのMotoGP引退を決めた理由を語った。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/27 14:03

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ドゥカティのマルク・マルケスは11月27日に、2026年シーズン限りでMotoGPを引退すると発表した。通算10度目のチャンピオンに輝いたばかりだが、引退という究極の判断に至った理由を「限界」だったからだと語った。

バレンシアGPのFP1走行直前に電撃引退を表明したマルケス。彼はセッション後に特別記者会見に出席し、引退の決断理由や、自分を取り囲む状況がいかに厳しかったかを説明した。

なお会見にはマルケスのパートナーや、両親、弟のアレックス・マルケス（グレシーニ）、そしてグリッドの大半のMotoGPライダーが訪れていた。

まずマルケスは、春にドゥカティとの新たな2年契約にサインした時点では、ダメージを負った右腕の状態がさらに悪化するとは予想していなかったと語った。

そして引退の判断を下したのは10月の日本GPであり、バレンシアGP直前になるまで父母、ドゥカティにすら秘密であり、弟アレックスただひとりにしか事前に引退を伝えていなかったのだとも明かした。

「引退の理由？ 時には理由など必要ないと思う。状況を理解しなくちゃいけない時があるんだ。今シーズンの状況は、まさに『限界』というものだった」

マルケスはそう語る。

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「日本GPの後に（引退を）決断した。世界でただひとり、弟のアレックスだけがそのことを知っていた。今日、引退を発表することにしたのも、それが今年のタイトルを戦うための唯一の方法、唯一のチャンスだったからだ」

「僕にとって、引退について話すことはエネルギーを消耗してしまうことだった。弟とはいつも通り緊密な関係だったよ」

「僕はタイトルを争って、勝つことができた。だけど、タイトルを獲得して良い形で終わろうが、獲得できずにそれほど良くない形で終わろうが、決断が変わることはなかったよ」

「誰もが『（マルケスが）腕の状態に相当苦しんでいる』ということは理解してくれていると思う」

「もちろん、ドゥカティとの間には契約があった。でも状況をよく理解してくれた彼らに感謝したい。ただ、3月に契約を結んだ時点では、僕はかなり楽観的だったんだ。フランスGPの後に右肩の再手術を受けることになるとは知らなかったし、それによってさらに苦しみ、腕の力がどんどん失われていくことになるとも思っていなかった」

「もちろん、それでもレースはできるし、戦うこともできた。僕はファイターだからね。でも別の問題もあるんだ。僕は怖くなり始め、恐怖を感じるようになっていた。マシンに対する恐怖でも、スピードに対する恐怖でもない。怪我をしてしまうことだ。今のところはそれがプロとしての仕事や私生活に影響を及ぼしているわけではない」

「ただ（2025年の）”あの”インドネシアGPの後には、腕の負傷とは別に、48時間だったけど、また複視を患ったんだ。そして（2026年の）フランスGPの後にもまた12時間の複視を経験した。どちらも問題なく回復することができたのは幸運だった」

「僕も人間だ。時には100％の力で走っているし、情熱もある。アドレナリンだって出ている。速さを維持しているし、競争力も感じている。それでも、時には立ち止まって考えることが必要なんだ」

レジェンドの助言

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

マルケスは2026年シーズンの中盤、追加の手術を受けなければならなかった。検査の結果、腕の中で緩んだネジが神経に接触して痺れが生じ、パフォーマンスに影響を及ぼしていることが判明したためだ。

マルケスはシーズン中盤以降、自身の身体的な状態についてほとんど情報を明かさなかった。その一方で、ライバルたちに対して優位に立つため、精神面の強さにも重点を置いていた。

そして名前は伏せつつも、あるMotoGPレジェンドとの会話が、タイトルの終盤戦において最大限の力を引き出す助けになったと明かした。

「MotoGPのレジェンドからメッセージを受け取ったんだ。そのレジェンドは僕にこう言った。『自分の身体に何かを約束すれば、身体はそれ以上の力を発揮してくれる』とね」

「良い話ができた。彼は、僕が非常に厳しい状況に置かれていることを理解してくれた。それから僕は、自分の身体に約束した。インドネシアを走るのはこれが最後になる、フィリップアイランドもこれが最後になる、とね。それが僕にさらなる力を与えてくれた」

「僕は週末全体もそうだし、土曜日に凄くシリアスだったけど、それは怒っていたからではなく、苦しんでいたからだ。僕は苦しんでいたけれど、結果が実際の状態を覆い隠していたんだ」

マルケスは、最高峰クラスで史上最多タイとなる8度を含む、通算10度の世界タイトルを手にしてMotoGPを去ることになる。

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