ベッツェッキ、ドイツGP予選の転倒で左鎖骨を骨折。スプリント＆決勝を欠場し手術へ
アプリリアのマルコ・ベッツェッキはMotoGPドイツGP予選で転倒した結果、左鎖骨を骨折。スプリントレースと決勝を欠場することになった。
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
ザクセンリンクで開催されているMotoGP第11戦ドイツGP。2日目の予選で転倒したマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は左鎖骨を骨折したことで、スプリントレースと決勝を欠場することが決まった。
ベッツェッキは予選Q2でハイサイドを喫して転倒。激しいクラッシュとなった。この時ベッツェッキはひとまず自力で立ち上がりマーシャルとともにコースをあとにしていたが、その後のメディカルセンターでの検査の結果、左鎖骨の転位骨折が判明した。
この骨折の治療は手術が必要と判断されており、スプリントレースと決勝は欠場が決まった。ベッツェッキは今後イタリアへ帰国して手術を受ける予定だ。
アプリリアの声明には次のように記されている。
「転倒後、マルコ・ベッツェッキはサーキットのメディカルセンターへ搬送され、MotoGPメディカルディレクターのアンヘル・チャルテ医師の管理のもとでレントゲン検査を受けた。その結果、左鎖骨の完全転位骨折が確認された」
「この骨折は最善の回復のために手術が必要であり、イタリアでジュゼッペ・ポルチェリーニ医師によって手術が行なわれる予定だ。マルコ・ベッツェッキは可能な限り早くイタリアへ戻る計画となっている」
今回の負傷により、ベッツェッキのザクセンリンクでの戦いは予選で終了となった。ベッツェッキはハンガリーGPではチームメイトのホルヘ・マルティンとの接触でリタイアし、チェコGPではスプリントレース転倒後にマーシャルを叩いた件で決勝出場停止となり、さらに続くオランダGPでは激しい転倒と厳しい展開が続いている。
なおベッツェッキはオランダGPでマルティンにランキングで逆転を許しており、ドイツGPのスプリントレース後には点差が11ポイントに広がった。
不幸中の幸いとしてMotoGPはドイツGP後にサマーブレイクを挟み、次戦は8月9日決勝のイギリスGPとなっている。そのためベッツェッキは回復へ専念する時間は確保できる見込みだ。
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