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MotoGP / アラゴンGP ニュース

マルク・マルケス、驚速トップタイム！【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP　FP1

MotoGP第13戦アラゴンGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムを記録したのはレプソル・ホンダのマルク・マルケスだ。

マルク・マルケス、驚速トップタイム！【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP　FP1

　MotoGP第13戦アラゴンGPのフリー走行1回目がモーターランド・アラゴンで行なわれた。トップタイムを記録したのは、レプソル・ホンダのマルク・マルケス。タイムは1分48秒048で、2番手以下に1秒近い差をつける驚異的な速さだ。

　2番手タイムはスズキのジョアン・ミル、3番手タイムにはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤが続いている。

　LCRホンダの中上貴晶は最終的に9番手タイムでセッションを終えた。チームメイトのアレックス・マルケスは4番手タイムだ。

　またアプリリアへ加入し、今回からレースへ復帰したマーベリック・ビニャーレスは1分50秒187の19番手タイムとなった。

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Spain マルク マルケス 20 1'48.048     169.191
2 Spain ジョアン ミル 18 1'49.019 0.971 0.971 167.684
3 Italy フランチェスコ バニャイヤ 19 1'49.193 1.145 0.174 167.417
4 Spain アレックス マルケス 18 1'49.206 1.158 0.013 167.397
5 Australia ジャック ミラー 21 1'49.262 1.214 0.056 167.311
6 Spain アレイシ エスパルガロ 18 1'49.313 1.265 0.051 167.233
7 France ヨハン ザルコ 17 1'49.372 1.324 0.059 167.143
8 France ファビオ クアルタラロ 19 1'49.451 1.403 0.079 167.022
9 Japan 中上 貴晶 21 1'49.459 1.411 0.008 167.010
10 Spain ポル エスパルガロ 18 1'49.589 1.541 0.130 166.812
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