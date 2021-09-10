マルク・マルケス、驚速トップタイム！【リザルト】MotoGP第13戦アラゴンGP FP1
MotoGP第13戦アラゴンGPのフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムを記録したのはレプソル・ホンダのマルク・マルケスだ。
MotoGP第13戦アラゴンGPのフリー走行1回目がモーターランド・アラゴンで行なわれた。トップタイムを記録したのは、レプソル・ホンダのマルク・マルケス。タイムは1分48秒048で、2番手以下に1秒近い差をつける驚異的な速さだ。
2番手タイムはスズキのジョアン・ミル、3番手タイムにはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤが続いている。
LCRホンダの中上貴晶は最終的に9番手タイムでセッションを終えた。チームメイトのアレックス・マルケスは4番手タイムだ。
またアプリリアへ加入し、今回からレースへ復帰したマーベリック・ビニャーレスは1分50秒187の19番手タイムとなった。
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マルク マルケス
|20
|1'48.048
|169.191
|2
|ジョアン ミル
|18
|1'49.019
|0.971
|0.971
|167.684
|3
|フランチェスコ バニャイヤ
|19
|1'49.193
|1.145
|0.174
|167.417
|4
|アレックス マルケス
|18
|1'49.206
|1.158
|0.013
|167.397
|5
|ジャック ミラー
|21
|1'49.262
|1.214
|0.056
|167.311
|6
|アレイシ エスパルガロ
|18
|1'49.313
|1.265
|0.051
|167.233
|7
|ヨハン ザルコ
|17
|1'49.372
|1.324
|0.059
|167.143
|8
|ファビオ クアルタラロ
|19
|1'49.451
|1.403
|0.079
|167.022
|9
|中上 貴晶
|21
|1'49.459
|1.411
|0.008
|167.010
|10
|ポル エスパルガロ
|18
|1'49.589
|1.541
|0.130
|166.812
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