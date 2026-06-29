小椋藍、MotoGP最高峰クラス初勝利に「日本のモータースポーツ界にとって大きな意味を持つものであってくれたら嬉しい」とコメント。玉田誠以来22年ぶりの日本人優勝

TTサーキット・アッセンで開催されたMotoGP第10戦オランダGPで、日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）が勝利。日本人としては実に22年ぶりの勝利だったが、このことが”日本のモータースポーツ界にとって大きなもの”であれば嬉しいと語った。

2番グリッドからスタートした小椋は、レース序盤こそポジションを下げたものの素晴らしい追い上げを見せ、終盤にチームメイトのラウル・フェルナンデスを抜いてトップに立つと、最後はライバルを突き放して最高峰クラス初勝利を挙げた。

「嬉しいのと、ホッとした気持ちが大きかったですね」と、小椋はMotoGP公式インタビューでそう語った。

「優勝というのはずっと追いかけてきたモノですし、アッセンは自分にとっても思い出深いというか、思い入れのあるサーキットなので、ここで優勝できてすごく嬉しいです」

小椋はレース序盤のポジションダウンとその後のバトルは「あまり良くない形だった」と振り返っているものの、終盤は良い走りができたと語る。

「前に追いついて抜いて、最後は少しギャップも作ることができたので、強いレースができたかなと思います」

「まだレースの序盤には課題が残る内容になったかなと思います」

今回の小椋の勝利は、2004年の玉田誠以来22年ぶりの日本人ライダーによるMotoGP最高峰クラス優勝ということになる。この結果が日本のモータースポーツ界のためになれば嬉しいと小椋は語った。

「あんまり自分で言うことではないかもしれないですけど、自分の優勝というものが日本のモータースポーツ界にとって大きな（意味を持つ）ものであってくれたら嬉しいと思います」

「結果で少しでも貢献していけたら、自分としてももちろん嬉しいので」

「日本のファンの皆様に感謝を伝えたいです。1週間空いてドイツGPがあるので、自分達（のことに）集中して頑張っていきたいと思います」