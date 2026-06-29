小椋藍、MotoGP最高峰クラス初勝利に「日本のモータースポーツ界にとって大きな意味を持つものであってくれたら嬉しい」とコメント。玉田誠以来22年ぶりの日本人優勝
MotoGP第10戦オランダGPで初勝利した小椋藍は、日本人として久々の勝利について「日本のモータースポーツ界にとって大きな意味を持つものであってくれたら嬉しいと思います」と語った。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
TTサーキット・アッセンで開催されたMotoGP第10戦オランダGPで、日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）が勝利。日本人としては実に22年ぶりの勝利だったが、このことが”日本のモータースポーツ界にとって大きなもの”であれば嬉しいと語った。
2番グリッドからスタートした小椋は、レース序盤こそポジションを下げたものの素晴らしい追い上げを見せ、終盤にチームメイトのラウル・フェルナンデスを抜いてトップに立つと、最後はライバルを突き放して最高峰クラス初勝利を挙げた。
「嬉しいのと、ホッとした気持ちが大きかったですね」と、小椋はMotoGP公式インタビューでそう語った。
「優勝というのはずっと追いかけてきたモノですし、アッセンは自分にとっても思い出深いというか、思い入れのあるサーキットなので、ここで優勝できてすごく嬉しいです」
小椋はレース序盤のポジションダウンとその後のバトルは「あまり良くない形だった」と振り返っているものの、終盤は良い走りができたと語る。
「前に追いついて抜いて、最後は少しギャップも作ることができたので、強いレースができたかなと思います」
「まだレースの序盤には課題が残る内容になったかなと思います」
今回の小椋の勝利は、2004年の玉田誠以来22年ぶりの日本人ライダーによるMotoGP最高峰クラス優勝ということになる。この結果が日本のモータースポーツ界のためになれば嬉しいと小椋は語った。
「あんまり自分で言うことではないかもしれないですけど、自分の優勝というものが日本のモータースポーツ界にとって大きな（意味を持つ）ものであってくれたら嬉しいと思います」
「結果で少しでも貢献していけたら、自分としてももちろん嬉しいので」
「日本のファンの皆様に感謝を伝えたいです。1週間空いてドイツGPがあるので、自分達（のことに）集中して頑張っていきたいと思います」
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