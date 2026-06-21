小椋藍、ポールポジションから最強王者追い詰める2位！　マルケス底力見せ2連勝｜MotoGPチェコGP決勝

ブルノ・サーキットで開催されたMotoGP第9戦チェコGPの決勝レースは、トラックハウスの小椋藍が2位を獲得。勝利したのは僅差で逃げ切ったドゥカティのマルク・マルケスだった。

2025年にMotoGPの開催カレンダーに復帰したブルノ。今年のチェコGP予選では、日本人ライダーの小椋藍が、2020年の中上貴晶以来6年ぶりのポールポジションを獲得した。スプリントで小椋は2位を持ち帰り、決勝レースでも大きな期待が寄せられた。

2番グリッドにはファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）、3番グリッドにはフランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）が並んだ。そして本来5番グリッドに並ぶはずだったマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）は、スプリントレースで転倒後にマーシャルを殴打したことが問題となり出場停止処分を受けたため、決勝レースを欠場。それに伴って繰り上がりが発生した。

全21周と長丁場の決勝レースは、気温31度、路面温度48度と非常に暑いコンディションでスタート時刻を迎えた。

レースはポールシッターの小椋が好スタートを決め、ターン1をトップで通過。そしてその後ろにはドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤとマルク・マルケスのふたりが続いた。

スプリントレースを制しているバニャイヤは決勝でも好調なようで、1周目から積極的に攻めた。小椋の真後ろにつけ、オーバーテイクを狙う姿勢を見せた。

小椋はバニャイヤからトップを守り切れず、2周目に追い抜きを許してしまった。そして続けざまにマルク・マルケスにもオーバーテイクされ、3番手に後退した。

トップに浮上したバニャイヤは、2番手以下を引き離そうとペースを上げた。実際に0.5秒ほどの差を開いたが、2番手のマルケスもそれに呼応するようにペースを上げたため、それ以上に一気に差が広がることはなかった。

バニャイヤ、マルケス、小椋のトップ3は約0.5〜0.6秒差で走行。その0.4秒後方には4番手のペドロ・アコスタ（KTM）が続いていた。ただ、アコスタはその後トップ3のペースについていけず、2秒差をつけられて表彰台争いから脱落した。

9周目以降はマルケスが追い上げを開始。ペースを上げてバニャイヤとの差を詰め始め、11周目には0.2秒までギャップを縮めた。しかし、この時点ではオーバーテイクには至らなかった。

また小椋も、レース折り返しを過ぎた13周目に自身のレースファステストラップを更新するなどペースを上げ、トップ2を追走した。

15周目、2番手のマルケスが再び先頭のバニャイヤに接近し、チャンスをうかがった。そして16周目のターン4でマルケスがオーバーテイク。ついに首位が入れ替わった。

マルケスは先頭に立つと、バニャイヤに反撃の機会を与えないまま引き離していき、その1周で0.6秒差を確保。一方で、バニャイヤには小椋が急接近しており、0.2秒差に迫られていた。

小椋は17周目のターン10でバニャイヤを追い抜いて2番手に浮上。0.7秒前方のマルケスを追いかけた。

マルケスVS小椋のトップ争いは、一進一退の展開となった。わずかに小椋が差を詰めれば、今度はマルケスもわずかに差を広げるという展開が続き、0.5〜0.6秒差の状態が続いた。

ふたりのバトルは最終ラップまで続き、最後はマルケスが0.421秒先着してトップチェッカー。前戦ハンガリーGPからの連勝を果たした。

小椋は9度の世界王者を追い詰める走りを見せたものの、わずかに届かず2位フィニッシュ。完走後には、普段はクールな小椋も悔しさを隠し切れない様子だった。3位はバニャイヤとなった。

なお前述の通り、今回はランキング首位のベッツェッキが欠場しノーポイントに終わったことで、チャンピオン争いが急接近した。ランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）はダブルロングラップペナルティを消化して9位となり、8点差に接近。優勝したマルケスは40ポイント差のランキング4番手、同5番手の小椋は46ポイント差となっている。