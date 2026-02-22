【動画】クアルタラロ、新V4マシンに激しい不満のジェスチャー｜ブリーラムテスト
MotoGPのブリーラムテスト初日にファビオ・クアルタラロ（ヤマハ）がフラストレーションを爆発させた。
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
写真：: Steve Wobser / Getty Images
最新ニュース
バニャイヤ「計画は決めた」2027年の移籍先を近日発表へ。アプリリア行きが有力か？
F1王者だけが持っている特権とは！？ 09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす
クアルタラロが新型マシンにフラストレーション爆発！ 見せられないジェスチャーかます。チームは「学習プロセス」と強調
2年目のアントネッリ、テスト終えて開幕に向け自信「マシンの感触はかなり良い。去年よりも遥かに準備ができている」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。