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MotoGP、7月のドイツGPからグリッド間隔を拡大へ。夏休み明けにはスタート時の車高調整デバイスも禁止に

MotoGPは、クラッシュが多発したカタルニアGPを受けた安全対策の一環として、ドイツGPからグリッド間隔を広げることを決めた。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Race start

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写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

　MotoGPチームは、ドイツGPからスターティンググリッドの各列間の距離を拡大することで合意したことが、Motorsport.comの取材で明らかになった。

　この措置は、カタルニアGPで発生した多重クラッシュへの対応として導入される。ヨハン・ザルコ（LCR）は、第1コーナーのブレーキング時に発生した高速の玉突き事故で、フランチェスコ・バニャイヤ（ドゥカティ）のマシン後部に左脚を挟まれ、膝に深刻な負傷を負った。

　5月中旬に起きたこの事故以降、MotoGPのプロモーターであるMGPSEG（MotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループ）の関係者はMSMA（二輪メーカー協会）および各チーム代表と複数回にわたり会議を実施。レースのスタート時、とりわけ事故が発生しやすい第1コーナーへの進入時におけるバイクの密集状態を可能な限り緩和する方策を検討してきた。

　一連の協議の末、ハンガリーGPが開催されている最中の土曜日午後に最終会議が行なわれ、そこから2段階のロードマップが策定された。

　7月12日に決勝レースが開催されるザクセンリンクでのドイツGPから、スターティンググリッドの各列間隔を3メートル拡大し、ライダー同士の距離とマージンを増やすことが決定。また同時に、夏休み明け最初のレースとなる8月中旬のイギリスGPから、レーススタート時のライドハイトデバイス使用を禁止する方針も打ち出された。

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

　チーム側は、この新たな手順の初回テストを2週間後に開催されるチェコGPで実施することで合意している。その結果が良好であれば、提案はグランプリ委員会へ提出され、正式なレギュレーション改訂が行なわれる予定だ。ただし、関係者の間で広く合意が形成されているため、承認自体は形式的なものとみなされている。

　先週ムジェロで行なわれたイタリアGPの際、MotoGPスポーティングディレクターのカルロス・エスペレータは、MGPSEGがMSMAやチームとともに複数の安全対策を検討していることを認めていたが、それらが早急に導入される見込みとなった。

「グリッド配置の変更は、選手権にとって非常に大きな変更だ。そしてスタートラインから最終コーナーまでの距離によっては、一部サーキットでは大幅なレイアウト変更が必要になる可能性もある」

　グリッド間隔拡大案について、エスペレータは先週イタリアでそう語っていた。

　ライドハイトデバイスの禁止については、もともと来季導入予定の新技術規則に盛り込まれていた内容だった。しかし、バルセロナでの事故を受け、その実施時期が前倒しされることになった形だ。

　2027年から適用される規則とは異なり、今回の措置ではレース中のリヤ・ライドハイトデバイス使用は引き続き認められる。当初は、集団で高速コーナーへ進入する危険性が高いイギリスGPとオーストラリアGPのみ禁止する案も検討されていたが、最終的には全サーキットで適用する方針が選ばれた。

「ライドハイトデバイス禁止の提案は、すべてのサーキットを対象としている。あとはメーカー側が評価する段階だ。いずれにせよ、この議論には期限がある。なぜなら2027年にはデバイス自体が競技から姿を消すからだ。問題は、それを今年中に前倒しで実施できるかどうかだ」と、エスペレータは語っていたが、安全を優先する決断が下されたと言える。

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