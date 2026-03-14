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MotoGP、中東情勢混乱でカタールGPを終盤戦に延期か。シーズン閉幕が1週間遅くなる見込み

緊迫が続く中東情勢を受け、MotoGPは第4戦カタールGPの延期と、シーズン終盤戦の日程見直しの取り組みに着手しているようだ。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
Race start

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写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　4月にMotoGP第4戦として予定されていたカタールGPは延期が濃厚となっており、シーズン終盤戦の日程変更へ向けた取り組みが行なわれているようだ。

　アメリカとイスラエルによるイランへの軍事行動を受けて、緊迫した情勢が続いている中東。そのためカタールGPの開催に向けた影響が心配されていた。

　イランのドローンがハマド国際空港およびドーハ市内の複数の建物を攻撃するなど、情勢は未だに厳しいものとなっている。そしてmotorsport.comの調べではMotoGPを運営するMotoGPスポーツエンターテインメントは現在、カタールGPをシーズン終盤戦へ延期する方向で動いていることが分かった。

　現在検討されている最も有力な選択肢は、11月8日決勝とするスケジュールだ。今後数日以内に決定される見込みだが、このスケジュールで決まった場合には、物流面でのいくつかの影響も生じるため、他のレースの日程調整も必要となる。

　このシナリオの場合、カタールGPはオーストラリアGP（10月25日決勝）、マレーシアGP（11月1日決勝）、カタールGP（11月8日決勝）の3連戦の3戦目として行なわれる見込みだ。

　そして11月15日には、当初ポルトガルGPが開催予定だったが、1週間後ろにスケジュールをずらし、11月22日決勝となる見込みだ。

　なおこの11月22日決勝の週末は、オリジナルのスケジュールでは最終戦バレンシアGPが組まれていた。そのためMotoGPはバレンシアGPも1週間延期し、シーズン最終戦は11月29日決勝のスケジュールとなるようだ。これに伴い、2027年型プロトタイプバイクによる公式合同テストは11月30日または12月1日に実施される予定だという。

　なおMotoGPの新たなオーナーとなったリバティ・メディアは、F1でも同様の状況に直面している。4月に彼らも中東バーレーン、サウジアラビアの2戦を控えているからだ。現状ではどちらのレースも代替レース無しでの中止となりそうな見込みで、その場合F1は全22戦のスケジュールとなる。

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