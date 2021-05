F1で進むコスト削減……MotoGPが“エンジンの開発凍結”に進まないのはなぜ？

4輪レースの最高峰F1と2輪最高峰のMotoGP。両者は様々な点で比較されてきた。F1は2022年以降にパワーユニット(PU=エンジン+ハイブリッドシステム)開発を凍結させるが、MotoGPではそういったコスト削減の動きは見られない。その背景とは。

F1はかねてより高騰するコストの削減を目指した活動を行なってきた。オーナーがリバティ・メディアへと変わって以降は特にその動きは顕著で、2021年からは年間予算に上限を設けることが決定されている。そして今年2月、F1は2022年からPUの開発を凍結するに至った。

一方MotoGPでは、新型コロナウイルスのパンデミックの影響を鑑み、2021年シーズンのエンジンは2020年型を引き続き使用することにはなったが、それ以降の開発凍結といった動きには発展していない。そこには様々な理由がある。

F1側も当初は2022年からのPU開発凍結を決めていたわけではない。急激に開発凍結へ傾く契機となったのは、PUをレッドブルとアルファタウリに供給するホンダが2021年限りでその活動を終了させると決定したことだ。

PU供給を受けるレッドブルはホンダとの合意により、ホンダのプロジェクトを引き継ぎ、PUを継続使用していくことを希望。しかしレッドブルがPU開発まで手掛けることは厳しいため、この案を実現させるには2022年以降のPU開発を凍結する必要があるとして、彼らは運営側のリバティ・メディアやFIA(世界自動車連盟)にプッシュ。認められない場合にはF1撤退も……という状況だった。

最終的にチームやリバティ・メディア、FIAで構成されるF1委員会は2022〜2024年(※2025年以降は新規則導入が予定)の3年間、PU開発を凍結することで合意。多額のコストが費やされてきたPU開発は、“ひとまず”の終わりを迎えることになった。

■コスト削減に動いたF1。MotoGPがエンジン開発を凍結することはない?

MotoGP pack at the start of the 2021 Portuguese GP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images