分析

MotoGP カタールGP

カタールGP開催を巡りライダーとMotoGP間で緊張高まる。ストライキしたら最終2戦出場停止ペナルティも？？

MotoGPカタールGPの開催に関し、ライダー側は反対の声を強めていたが、現時点では渡航を受け入れざるを得ない状況に変化している。

Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/11/01 3:37

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イランとアメリカ・イスラエルによる紛争による情勢悪化が懸念されている中東。11月6日に開幕するMotoGPカタールGPもその安全性を巡って紛糾する事態となっていたが、現時点ではライダー側が折れざるを得ない方向に向かっているようだ。

前戦オーストラリアGPでは、カタールGPの開催を巡ってMotoGPクラスのライダーたちが集結し、会合を実施。全体の4分の3がカタールへの渡航に反対する意向を示していた。しかしその1週間後となるマレーシアでの土曜日の会合では、反対しているライダーはわずか3人にまで減少していたことが明らかになった。

マレーシアGP初日に行なわれたライダーの会合は、1時間に及んだ。そしてその開催場所はヤマハの広報部門のオフィスだった。ライダー側は会議室を使用したいと求めたものの、MotoGP側から却下されたためだ。この一件だけでも、両者の関係がいかに緊張した状態にあるかがうかがえる。

2月にアメリカとイスラエルの同盟国側とイランとの間で紛争が勃発して以降、地域の不安定な情勢に対する懸念は依然として根強い。しかしここ数日、グリッドの大半が消極的な姿勢を示しているにもかかわらず、ライダーたちはカタールへ渡航せざるを得ないという状況を受け入れつつある。

紛争は比較的落ち着いた時期に入っているものの、アメリカで中間選挙が行なわれる火曜日以降、事態がどのように展開するかは誰にも予測できない。

脅威は依然として残っているが、各国の対応には違いがある。MotoGPのパドックにスタッフを送り込んでいる大半の国は、自国民に対してカタールへの渡航延期を勧告している。ただし、これらの勧告は渡航を全面的に禁止するものではない。

この違いは極めて重要だ。政府による公式な渡航禁止措置が出れば、不可抗力を理由に開催を中止できる根拠となり、MotoGP側が金銭的な責任を負わずに済む可能性があるためだ。

Carlos Ezpeleta

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

しかし、そうした措置が取られない限り、主催者、チーム、ライダーのいずれにとっても、カタールGPは予定どおり開催されるものとして扱われている。さらにライダーたちは、契約上の義務を果たさずに済む方法を検討している場合、どのような結果を招く可能性があるのかについて、すでに1度、あるいは複数回の警告を受けている。

Motorsport.comの取材によると、この対立においてライダーたちは孤立した立場に置かれている。ライダーの雇用主であるチーム、MotoGPの商業権保有者であるMGPSEG、そして国際モーターサイクリズム連盟（FIM）と対立している構図だ。

ライダーたちに伝えられたメッセージは明確だ。現在の状況下では、レースを開催しなければならないというものだ。

主催者の立場からすれば、イベントを中止した場合の影響は甚大だ。Motorsport.comの取材に応じた関係者によると、カタール政府はグランプリを通常どおり開催するために必要な保証を提供しているほか、敵対行為が激化した場合にも、現地にいる全員を保護するための措置を講じているという。

その保証には、必要に応じてパドック全体を避難させる計画、カタールの空域が閉鎖された場合に発生する費用に対する金銭的な補償、そして最悪の事態に備えた本国への帰国支援の保険などが含まれているという。



今週初め、MGPSEGの副CEOを務めるカルロス・エスペレータは、会議に出席するためカタールの首都ドーハを訪れた。これにより、現地の雰囲気を、自ら確認する機会を得た。

エスペレータに同行した関係者のひとりは「すべてが完全に通常通りだ」とMotorsport.comに語った。

ライダーたちは、カタールへの渡航を拒否した場合に何が起こり得るか、すでに把握している。欠場について完全に正当かつ明確な理由を提示できなければ、複数の方面から処分を受けるリスクがある。

ひとつは、チームが選手権主催者から科された金銭的なペナルティを、ライダーに転嫁する可能性だ。

そしてもうひとつはさらに重い。出場しないことを規則に対する重大な違反と解釈し、今季だけでなく来季にも及ぶ可能性のある競技上の制裁がFIMから科されることだ。

Motorsport.comの調べでは、金曜日にカタールへ到着して走行しなかったライダーは、ポルトガルGPとバレンシアGPのシーズン最後の2戦への出場を禁じられるリスクがあるようだ。

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