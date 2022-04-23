野尻智紀が2戦連続ポールポジション ！｜スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿：予選結果

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【スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿：予選タイム結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.352

2. 山下健太（KONDO RACING）1'36.427

3. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'36.535

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.557

5. 国本雄資（KCMG）1'36.626

6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.675

7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'36.910

8. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37.000

9. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.037

10. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'37.113

11. 小林可夢偉（KCMG）1'37.123

12. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'37.172

ーー以下予選Q1で敗退

13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'37.662

14. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'37.450

15. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'37.746

16. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'37.527

17. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'37.846

18. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.920

19. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.870

20. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.924

21. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'38.108