野尻智紀が2戦連続ポールポジション ！｜スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿：予選結果
2022年スーパーフォーミュラ第3戦の予選が鈴鹿サーキットで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。
【スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿：予選タイム結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36.352
2. 山下健太（KONDO RACING）1'36.427
3. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'36.535
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.557
5. 国本雄資（KCMG）1'36.626
6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.675
7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'36.910
8. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37.000
9. 松下信治（B-Max Racing Team）1'37.037
10. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'37.113
11. 小林可夢偉（KCMG）1'37.123
12. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'37.172
ーー以下予選Q1で敗退
13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'37.662
14. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'37.450
15. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'37.746
16. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'37.527
17. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'37.846
18. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.920
19. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'37.870
20. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.924
21. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'38.108
スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿、土曜フリー走行は野尻が首位発進。山下、宮田が僅差で続く
野尻智紀、鈴鹿初＆2戦連続のポール獲得。KONDO RACINGの2台が続く｜スーパーフォーミュラ第3戦