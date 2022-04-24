松下信治、スーパーフォーミュラ初優勝！　第3戦鈴鹿：決勝結果

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【スーパーフォーミュラ第3戦鈴鹿：決勝結果】

1. 松下信治（B-Max Racing Team）

2. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

4. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）

5. 小林可夢偉（KCMG）

6. 国本雄資（KCMG）

7. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）

8. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

9. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）

10. 佐藤蓮（TEAM GOH）

11. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）

12. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）

13. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）

14. 笹原右京（TEAM MUGEN）

15. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

16. 山下健太（KONDO RACING）

17. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）

18. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）

20. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）

21. 三宅淳詞（TEAM GOH）