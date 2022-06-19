日曜フリー走行も野尻がトップタイム。ここまで全セッション最速｜スーパーフォーミュラ第5戦SUGO

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スポーツランドSUGOで行なわれているスーパーフォーミュラ第5戦。決勝前最後のセッションとなる日曜フリー走行でトップタイムをマークしたのは野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。

気温28℃、路面温度47℃というコンディションの中、10時10分に30分のフリー走行がスタート。各車ロングランを中心に、決勝用セットアップの確認を進めていった。

トップタイムは1分07秒635の野尻。彼は土曜フリー走行、予選、日曜フリー走行とここまで全てのセッションで最速タイムをマークしている。決勝でも逃げ切ることができるかに注目だ。2番手は坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）、3番手にはdocomo business ROOKIEの大嶋和也が食い込んできた。

【スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：日曜フリー走行結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'07.635

2. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'07.715

3. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'07.884

4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'07.938

5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'07.969

6. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'08.005

7. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'08.089

8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'08.211

9. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'08.257

10. 小林可夢偉（KCMG）1'08.258

11. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'08.313

12. 山下健太（KONDO RACING）1'08.320

13. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'08.329

14. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'08.340

15. 松下信治（B-Max Racing Team）1'08.434

16. 国本雄資（KCMG）1'08.440

17. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'08.455

18. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'08.493

19. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'08.615

20. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'08.662

21. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'08.687