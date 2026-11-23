スーパーフォーミュラ

2台体制模索していたB-Max、来季スーパーフォーミュラも1台と明言。野村か？ ジルテールか？……一方グリッド台数は増加の可能性大

San-Ei Gen with B-Maxは来シーズンも引き続き1台体制でスーパーフォーミュラに参戦するという。組田龍司総代表が明言した。

戎井健一郎

編集: 2026/11/23 8:52

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Yuto Nomura, San-Ei Gen with B-Max

写真：: Masahide Kamio

2026年シーズンのスーパーフォーミュラの全レースが終了。今年は残すところ、12月9日（水）から行なわれる合同テストのみとなった。このテストのエントリーリストが発表されれば、2027年のドライバーラインアップの輪郭が見えることになるだろう。

今シーズンは2台体制のチームが8つ、1台体制のチームが8つで計24台がエントリーしたが、早期の2台体制拡充を目指している1台体制チームが複数あった。そのひとつがSan-Ei Gen with B-Maxだ。

B-Maxは今季、ルーキーの野村勇斗を起用してシーズンを戦った。そして富士スピードウェイでのインシーズンテストでは、2日目午前にスーパーフォーミュラ・ライツ参戦中のエヴァン・ジルテールを起用。そこでジルテールの才能を改めて確認したB-Max Racingの組田龍司総代表はmotorsport.comに対し、「チームとしては野村くんをキープしたままで、エヴァンが来て2台体制でやるのが理想系。今後はそこを目指しての活動になっていく」とコメントしていた。

ただ最終戦後に組田総代表に改めて話を聞いたところ、来季も1台体制のままになることを明言した。

その理由について、組田総代表はこう語る。

「現実なところで言うと、一番の要因は予算ということになるでしょうけど、予算が仮にあったとしても、人もなかなか集められないです」

「今の業界内では、タイヤ交換も上手な優秀なメカニックさんの人数が需要に対して全く足りていないという現状があります。そういうメカさんは（高待遇のチームから）動く理由もないだろうし、人の動きも少ないです。そこも難しいです」

写真: Masahide Kamio

「そして日本のレースのフィールドで、スポンサーさん集めも含めて2台分の予算を集めるのは非常に困難です。そしてもうひとつエンジンの問題があります。エンジンに関してはメーカーさんが色々なご負担をされているので、際限なく増やしていくことはできないですから」

このように、予算確保、ホンダエンジンの追加確保、そしてメカニック等の人材確保といった様々な問題が障壁になったと説明した組田総代表。ただ来シーズンからは、シーズン中のテストでもシート探し中の外国人ドライバーを乗せられるような試みが検討されており、これは予算確保という点ではプラスになるだろう。

組田総代表は以前から、例年12月上旬〜中旬に行なわれる合同テスト・ルーキーテストの時期を早めて欲しいと主張していた。この時期はFIA F2のテストが行なわれるタイミングでもあり、海外の有力ドライバーにとっては参加しづらい日程。そして仮に予算持ち込みが期待できる外国人ドライバーをテストに参加させたとて、交渉のタイミングが遅くなってしまうためチーム側の翌年に向けた準備が間に合わないという事情もあった。

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その旨を組田総代表はスーパーフォーミュラのオーナー会議でも提起しており、シリーズプロモーターであるJRPの上野禎久代表は今年8月の会見で「翌年のスーパーフォーミュラ参戦を目指すヨーロッパのドライバーが、シートが決まる前に、ルーキーテストのような形で走れるようなタイミングを作りたいと思い、調整をしております」と語っている。

エヴァン・ジルテール

写真: Masahide Kamio

とはいえB-Maxの2027年シーズンは1台体制であることが分かったが、そこに乗るのは野村か、ジルテールか？ パドックの噂では、今季のスーパーフォーミュラ・ライツ王者であるジルテールがB-Maxからスーパーフォーミュラデビューを果たし、今季新人離れした速さを見せた野村はホンダ陣営のトップチームに移籍するのではないかという説が有力視されている。

決勝ではトラブルや接触など様々な不運が襲ってなかなかポイントを獲得できず、ランキング19位に終わった野村だが、ほとんどのレースで予選Q2に進み、12戦中5回もグリッド2列目に並んだ。スーパーGT・GT500クラスでも同様に速さを見せてルーキーイヤーながらランキング2位を獲得しており、その才能に疑いの余地はない。

もし来シーズンにチャンピオンを狙える体制での参戦となった場合、“戦える手応え”は持っているかと尋ねると、野村は「現状（予選）一発のスピードでは負けていないと思いますが、レースの組み立て方など、足らないと思うところはたくさんあるので、来シーズンに向けては決勝での強さを身に付けたいと思っています」と語った。

B-Maxが現状の台数を継続する一方で、来シーズンはスーパーフォーミュラ全体としてグリッドの台数が増えるだろうと言われており、パドックでは2台増加してフルグリッドの26台になるのではという声もある。

まず台数増加の可能性が高いと考えられているのがDELiGHTWORKS RACING。彼らはチーム発足当初から早期の2台体制化を目指すと公言しており、2027年に2台目をエントリーすべく準備を進めていると話していた。そしてドライバーの松下信治も最終戦後のインタビューで「来年はたぶん2台になるかもしれない」と言及。このことからも、台数増は十分に現実味がある。

Nobuharu Matsushita, DELiGHTWORKS RACING

写真: Masahide Kamio

もう1台についてはハッキリしていないが、ホンダエンジンを使うB-Maxの組田氏がエンジン供給のキャパシティについて言及していることを踏まえても、トヨタエンジンを使うチームの可能性が高い。

なお現行のスーパーフォーミュラは規則上26台がフルグリッドであるが、これ以上エントリーが増えれば予選落ちが発生するようになるかといえば、そうとも限らない。

FIAの国際モータースポーツ競技規則には、サーキットのサイズや車両のパフォーマンス等によって、各レースにおける最大車両台数が規定されているが、その規則解釈ではスーパーフォーミュラは30台でレースをしても問題ないということになる。つまりスーパーフォーミュラが今後レギュレーションを改訂すれば、予選落ちを出すことなく27台以上でレースをすることもできる。JRP上野社長も適切なグリッド数について柔軟かつ慎重に検討していく姿勢を明らかにしている。

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