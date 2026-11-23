スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

ウイリアムズ育成ブラウニング、スーパーフォーミュラで新人王受賞。苦しいシーズンの中、随所で見せ場作る「F1に向けた成長過程になる」

2026年のスーパーフォーミュラでルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得したルーク・ブラウニング。ここ数年苦戦しているKONDO RACINGで、スーパーフォーミュラの経験がないウイリアムズのエンジニアと戦うという点で簡単なシーズンではなかったが、F1という夢の実現に向けて意味のある1年になったと感じている。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/23 5:34

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Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーフォーミュラは、実に5人のルーキードライバーがフル参戦（スポット参戦も含めると7人）したが、その中で最多のポイントを獲得してルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いたのは、REALIZE KONDO RACINGのルーク・ブラウニングだった。

ブラウニングはウイリアムズの育成ドライバーであり、FIA F3、FIA F2で好成績を獲得した後、日本にやってきた。近年やや成績が低迷していたKONDO RACINGとしても、ブラウニングと共に浮上を目指したいところだったが、ドライバーのブラウニング、ウイリアムズから派遣されたエンジニアのエド・リーガン共に日本でのレース経験がなかったこともあり、一筋縄ではいかなかった。

写真: JRP

特に苦戦したのが予選。非常に競争が激しく、コンマ1秒のラップタイム差が大きく影響するスーパーフォーミュラにおいて、未経験のコースでチームと共にマシンパフォーマンスを突き詰めていくのは容易ではなく、ブラウニングは度々グリッド後方に沈んだ。彼は「SUGOやオートポリスのように、それまでテストをしたことのないサーキットに行くと、予選のアタックラップでは手探りの状態だった」と振り返る。

それでもブラウニングは何度か見せ場を作り、それがルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞に繋がった。

もてぎでの第2戦では、ペースに苦しむ大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）を先頭とするトレインに多くのマシンが引っかかる中、レース終盤までピットストップを引っ張ることで大湯以下を丸ごとオーバーカット。戦略的中で21番グリッドから4位を獲得した。

第4戦鈴鹿は、小雨が降った際にタイヤ交換をするか否かが勝敗を分けたギャンブル的レースとなったが、ブラウニング陣営はピットインをしようとしたが無線のタイミングが遅れステイアウト。結果的にこれが正解の戦略であり、幸運もありブラウニングは2度目の4位を手にした。

またウエット予選となった第6戦富士では3番グリッドを確保。決勝でも8位に入った。最終鈴鹿ラウンドではようやくドライでのショートランでも光明が見え、予選Q2に進出して12番手スタートから決勝7位に入賞した。

上記4回の入賞で新人王となったブラウニングは、シリーズチャンピオン会見に出席。「正直、チャンピオンたちの隣に並ぶと、自分がとても小さく感じるね」と肩をすくめた。

「ここにいられることを本当にありがたく思っている。もちろん、結果という点では決して簡単なシーズンではなかったけど、ルーキーとしてこのカテゴリーにやってきて、ルーキーチャンピオンになれたことは素晴らしいことだ。これも、F1という目標に向けた、自分の成長過程の一部だと思っている。トヨタ、そして近藤サン（近藤真彦チーム代表）を通じて、この機会を得られたことに心から感謝している。シーズンを通じて支えてくれたすべての人に、大きな感謝を伝えたい」

「さまざまな課題に直面し、それを乗り越えなければならなかったけど、何度か本当に素晴らしい走りを見せられた。特にもてぎでは、ほぼ最後尾から追い上げることができた。あれは素晴らしかったね。

「それから、雨の富士でグループポール（Q1 A組トップ）を獲得できたことも良かった。ウエットコンディションなら十分に戦えるという感触があったし、ヨーロッパでのドライビングを通じて身につけたものを、こちらでも発揮できたと思う。そして、今日もまた素晴らしい結果を残すことができた」

Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真: Masahide Kamio

「学ぶことの多いシーズンだったけれど、今年は何かを争うには少し足りなかった。ルーキータイトルは獲得できたけどね。彼ら（チャンピオンに輝いた太田格之進とDOCOMO TEAM DANDELION RACING）に心からおめでとうと言いたい。そして、来年どうなるかを見守りたいと思う」

マシンの性能を最大限引き出そうと努力を続けたが、マシン自体のペースがないレースも多かったと振り返るブラウニング。ただ経験値を携えた状態で来シーズンも参戦することができれば、ザック・オサリバンのように大きな進歩を見せられるのではないかと考えているようだが、彼がレースウィーク金曜日にコメントしたように、来季に向けたブラウニングの去就判断はウイリアムズに委ねられることになりそうだ。

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