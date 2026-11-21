スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

小林可夢偉、チーム移籍後最高位の5位獲得。レースペース好調……予選順位次第では表彰台も狙える？「ただ、そんなに甘くない」

KDDI TGMGP TGR-DCに移籍後ベストリザルトとなる5位を獲得した小林可夢偉は、チームの成長を実感しているという。

戎井健一郎

編集: 2026/11/21 12:29

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写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿で、KDDI TGMGP TGR-DCの小林可夢偉は5位を獲得した。これは昨年発足したチームにとっても最高順位で、小林本人にとっても移籍後ベストリザルト。何よりトヨタ陣営の最上位だったのだ。

小林は今季、前年に無得点に終わったトヨタ系育成チームの立て直しを担うべくKCMGから移籍してきた。“可夢偉効果”は確かに結果に表れており、中盤戦からは小林可夢偉・小林利徠斗の“小林コンビ”が複数回の入賞を記録してきたが、上位入賞には届いていなかった。

しかし今回の第11戦では予選で可夢偉が6番手、利徠斗が10番手といずれもトップ10入り。決勝では可夢偉が5位に食い込んだ。

「予選も決勝も、すごく順調にパフォーマンスを出しきれたと思います」

そう語る可夢偉。予選に向けてもセットアップの方向性が合致した上、決勝でもレースペースに手応えがあったという。ただレース前半は野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）、レース後半は牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）を先頭とする4番手集団から抜け出せず、表彰台争いには絡めなかった。

「決勝は前回の鈴鹿のレースも良かったので、結構自信を持っていけると思っていましたが、残念ながら前にクルマがいるとペースが上げれず……自分たちの本来のペースとは違うところで戦ってるんだな、というレースでした」

「野村がピット入った瞬間、コンマ6秒くらいペース上がったんですよ！ 『こんな上がんねや』と思いましたが、逆に言えばそのくらい蓋をされてペースが落ちるということです」

裏を返せば、予選でもう1列前のグリッドを獲得できれば、表彰台争いも夢ではないのか？ これについて可夢偉は同意しながらも、「ただ、そんなに甘くないと思うので、明日もしっかり出し切れるようにしたい」と述べた。

また彼はチームの進歩についても手応えを口にした。

「今日みたいなレースでも正直十分です。だいぶ成長したと思うので、正直結構戦えるところまで来てるんじゃないかと思います」

「方向性は分かったのですが、このパフォーマンスを安定して出せるようになれば良いチームになると思いますが、残念ながら次が最終戦です。ただ、僕が来た当初から比べると、かなりパフォーマンスも上がって、やるべきことが明確になってきますね」

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