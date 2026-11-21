スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

「接着剤壊れかけてる！」の怪無線。大湯都史樹は真相明かさずも、ドライビングに影響あったと明かす

スーパーフォーミュラ第11戦で6位に入った大湯都史樹は、レース後半はとあるトラブルによってドライビングなどに影響が出ていたと明かした。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 12:02

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Toshiki Oyu, SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING

写真：: Masahide Kamio

「接着剤壊れかけてる！」

これはスーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿の18周目、大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）が無線で放った言葉だ。“接着剤が壊れかける”とはどういうことなのか、レースを見ていた多くの人々の頭上に「？」が浮かんだ。

無線のやり取りを整理すると、大湯は18周目に「あーいかんわこれ。接着剤壊れかけてる！」とチームにアピール。担当の岡島慎太郎エンジニアが「何が壊れてるって？」と聞き直したところ、大湯は「あんま言わせないで、接着剤！」と返答。ただその後「接着剤コピー（了解）」とチームが返していたことを踏まえると、チーム側も“接着剤”が何のことかは把握している様子だった。

その後「この状態のコツ掴んできた」とチームに伝えた大湯は、7番手の座を守り切ってフィニッシュ。イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）のタイムペナルティにより6位に入った。

レース後、この“接着剤無線”の真相について大湯に尋ねた。ただ彼も、この「接着剤」が何を指すのかは話せないとした。しかしながら、メディアに対して常に気さくかつ柔和な姿勢で話す大湯は、ノーコメントに徹する人間ではない。“接着剤”が関係する何かしらのトラブルにより、パフォーマンスに影響が出ていたことは明かした。

「接着剤」は何かの隠語なのかと尋ねると、大湯は「隠語でもあり、実際に接着剤も使用しています」と語る。

「予選である問題があったんです。そして決勝へのインターバルが短いこともあって（解決が）間に合わず、一旦接着剤で対処することにしました。本来はモノを変えるとか、ちゃんとやりたいところですが、時間がなかったので。耐久レース中にガムテープで補強する、に近いことになりました」

そしてそれが「壊れかけている」時間帯に何が起きていたのかについては、こう説明した。

「ドライビングやスピードに影響が出ていて、コーナリング中にも常にバランスが変わったりして、普通は綺麗にハンドルを回せるところが、すごくカクカクした感じになったり、ストレートスピードも遅くなったり、色んなところに影響が出ていました」

「その中でも、なんとか耐えることができましたね」

トラブルを抱えながらも、6位に食い込んだ大湯。今季は11戦中8戦で7位以上に入るなど、非常に安定したパフォーマンスを見せている。翌日の最終戦での結果によっては、ランキングトップ5入りも狙える。

「今まで『なんだろう』と思っていた問題（の原因）が、特に後半戦になって見つかってきて、どのサーキットでも並以上のパフォーマンスを示せている自信があります。トラブルがありながらもなんとかなったのは、ベースとなるレースペースがあったからだと思います」と大湯は述べた。

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