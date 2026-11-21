スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

王座争いの重要局面となったシケイン勝負は“レーシングインシデント”。太田格之進と野尻智紀の見解は

スーパーフォーミュラ第11戦の決勝レースで、太田格之進と野尻智紀がシケインで交錯し、太田がショートカットする場面があった。この一件についてはレーシングインシデントと判断されたが、両者ともに判断が難しいケースだっただろうと感じているという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 10:55

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写真：: Masahide Kamio

岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）が優勝し、2位に入った太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がシリーズタイトルを決めたスーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿。岩佐、太田、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）のトップ3台による膠着状態が続いたレースでのターニングポイントとなり得たのが、23周目のシケインで起きた太田と野尻の交錯だった。

トップを走っていた岩佐はランキング2番手で、タイトル争いでは太田を追う立場。彼としてはチームメイトの野尻智紀が太田を抜いて2番手に上がってくれれば、タイトル決定を最終戦に持ち越せるという状況だった。その野尻は太田に接近しながらもなかなか決定機を得られずにいたが、23周目のシケインで太田のインに果敢に飛び込んだのだ。

シケイン進入では野尻のノーズがわずかに前に出た。太田は一旦は並走を試みたように見えたが、接触を避けるためにシケインをショートカット。野尻の前でコースに戻った。

結局太田が野尻の前のままでチェッカーを受け、自力チャンピオンの条件であった「2位以上」をクリアした。ただシケインでの一件は「レース後に審議」とされていたため、その裁定が出るまで太田のチャンピオンは確定しないものと思われていた。しかしチェッカー後のパルクフェルメでインタビューが進行する頃には早速「レーシングインシデント」との判定が下っており、あっさりと決着がついた。

それはさておき、シケインでの攻防に関する両者の見解はどうだったのか？ レース中の無線では、太田側は「押し出された」と、一方の野尻は「（太田が）わざと並走してきて勝手に飛び出していった」と主張していた。ただレース後の記者会見で彼らは、共に判定の難しいシチュエーションであったことを認めた。

「もう、野尻さんのこと大好きなんで（笑）。GTも（ARTA MUGENで）一緒で、何回もご飯食べてるし、まさかな〜と思ったら結構アグレッシブに来たので。ちょっと付き合い方考えないとなと（笑）」

そう軽口を叩くのは、チャンピオンを決めた太田。「それは冗談ですけど」として、こう続けた。

「結構ホイール・トゥ・ホイールで、ギリギリのバトルでした。僕としては外に逃げた形ですが、結構微妙なシチュエーションだったんじゃないかと思います」

「ミラーを見ながら『野尻さんペース良いな、気合い入ってるな』と思っていました。2位以上にならないとチャンピオンを獲れないのが分かっていたので、（ポジションを）守らないといけないし、でもあそこで何かあるとダメだし……。ただ相手が野尻さんだからこそ、信用してバトルできたところはあると思います」

一方、タイトルを争うドライバーの近くで走り、「とにかくやりにくい」レースだったと振り返る野尻も、裁定には納得しているという。

「とにかく、当たっちゃうのは絶対に良くないことは目に見えていました（笑）」

「そういった中で、ペースも良く、『これは抜かないといけないな』という感じだったので、とにかく当たらないようにだけして、格之進選手の前になんとか入れたかなというところでした」

「ただカク（太田）もチャンピオンを獲るだけあって、ギリギリのところを狙って可能な限りブロックもしてくるし、あれも難しい裁定だろうと分かっていたので、結果には納得しています。もう少し抜き切れる展開の作り方もあったという気もするので、その反省はまた明日活かせればと思います」

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