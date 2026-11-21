スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

スーパーフォーミュラ新チャンピオン太田格之進、“不思議な緊張感”に打ち勝ち2位で王座獲得。最終戦は「攻め切る」と宣言

最終戦を前に2026年のスーパーフォーミュラ王者に輝いた太田格之進は、レースウィークに向けてはこれまであまり感じたことのない緊張感があったと語る。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 9:54

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写真：: Masahide Kamio

鈴鹿サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第11戦。太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）は岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）に次ぐ2位でチェッカーを受け、シリーズ参戦4年目で悲願の王座を手にした。

今シーズンは開幕から好調で、10月の第10戦富士では鈴鹿での最終2レースを待たずしてチャンピオンを決められる可能性すらあった太田。しかしレースではイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）と接触してノーポイントに終わり、タイトル確定は鈴鹿まで持ち越しとなった。

「色んな人から、まるで猛獣を扱うような感じで『落ち着け落ち着け』と言われて。『落ち着いとるわ！』と思いながらこの1ヵ月くらい生活してました（笑）」

レース後の会見でそう話した太田。富士ではタイトルを「カッコよく決めたい」との思いの下、優勝を争うフラガに果敢にアタックして失敗に終わったが、それでも依然として有利な状況には変わりがなかった。

そして鈴鹿大会の1レース目である第11戦で太田は3番グリッドを確保。ランキング2番手の岩佐がポールポジションとなったが、太田は2位に入れば自力で王座を決められる状況だった。

迎えた決勝レースで太田は、オープニングラップで2番手の野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）をオーバーテイク。その後もトップの岩佐、後続の野尻と息詰まる接近戦を繰り広げながら、2位でチェッカーを受けた。

太田としては、猛烈にナーバスだったというわけではないものの、過去にないような不思議な緊張感があったという。

「レース前はあまり感じたことのない緊張感がありました。緊張感が強いわけではありませんが、けっこう不思議な気持ちの中でのレースになりました」

「リードがある分無難にいかないといけないけど、無難にいくのは逆に難しいです。置きに行くと遅くなってしまうのがスーパーフォーミュラだし、僕は予選も決勝も攻め切るスタイルで結果を出してきたので、うまくコントロールすることがプレッシャーになったり……難しい心境の中でレースをスタートしました」

「1周目にポジションを上げれたのは良かったです。無限の2台にサンドイッチされる形で辛いレースでしたが、今日（王座を）決めたいという気持ちとしっかりクルマを持ち帰りたい気持ちがあったので、まずは完走できて良かったです」

日曜の最終戦は、肩の荷がひとつ降りた状態でレースができる太田。レースに向けて「シンプルに勝ちたいですね」と意気込んだ。

「今日のレースに対しては、予選含めなかなか攻めきれていない部分も正直ありました。だから明日はどんな結果になろうとも、攻め切って1年を終われたら、気持ちよく年末を過ごせるんじゃないかなと思います」

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