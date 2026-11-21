予選レポート

スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

岩佐驚速で4度目PP。王座かかる太田は3番グリッド確保……このレースで決められるか？｜スーパーフォーミュラ第11戦：予選レポート

スーパーフォーミュラ第11戦の予選では、岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）がポールポジションを獲得した。

戎井健一郎

編集: 2026/11/21 2:45

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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

11月21日（土）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第11戦の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。

全国的に寒波が襲来した今週末、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラの最終ラウンドがスタートした。気温は13℃、路面温度は17℃。前日のフリー走行では強風が吹き、数台がクラッシュに見舞われたが、この日の風は幾分か落ち着いた。

Q1のA組には、ポイントリーダーの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）を追うランキング2番手の岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）が登場。その岩佐は金曜フリー走行ではあまり良いパフォーマンスを発揮できなかったと話していたが、Q1では1分37秒687というタイムでトップ通過を果たした。

フリー走行から好調だった野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）が2番手通過。以下牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）、小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）、大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）までがQ2に進んだ。



FP2で3番手に入り注目されていたルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）はタイムが伸びずA組11番手でノックアウト。さらにはデグナーでの4輪脱輪でタイムが抹消されてしまった。

続くB組も、KDDI TGMGP TGR-DCの車両を除いてアウトイン（アウトラップを走ってそのままピットに戻る）をしてブレーキ等を温め、そこからニュータイヤに履き替えて再びコースに出ていった。アウトラップの後、さらに2周ウォームアップしてアタックする流れだ。

そんな中、各車がアタックに入っていくタイミングで坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）がクラッシュ。最終コーナー立ち上がりでマシンが振られ、アウト側のスポンジバリアに衝突してしまった。ドライバーは無事マシンから降りたが、今季初勝利が欲しい坪井にとっては苦しいレースウィークの立ち上がりとなってしまった。

坪井のクラッシュで赤旗が出された後、セッションは残り3分10秒で再開。各車アウトラップ後すぐにアタックに入り、太田が1分37秒534のトップタイムをマークした。2番手通過はランキング3番手のイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）。A組の岩佐も含め、チャンピオンの権利を残すドライバー3人が、Q1で順当に速さを見せた。

その他、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）、小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）、山下健太（KCMG）、松下信治（DELiGHTWORKS RACING）までがQ2進出。今回ザック・オサリバンに代わっての出走でスーパーフォーミュラデビューとなった鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）はB組9番手でQ2進出はならなかった。

Q2でも多くのマシンがアウトインを選択。TGMの2台、そして野尻とフラガは数分ピットで待機し、アウトインから戻ってきたドライバーがタイヤを交換するタイミングでコースに出て、隊列の前方でアタックの準備を始めていった。

野尻は1分37秒125をマークし、先にアタックしていたTGMの2台を上回りトップに。フラガはこれを上回れず、さらに太田にも間に入られて3番手に落ちた。わずかながら逆転王座の可能性を残していたフラガだったが、この時点で予選のボーナスポイントを2点以上得られないことが確定し、チャンピオン争いから脱落した。

そんな中、岩佐が野尻のタイムを大きく上回る1分36秒787というタイムを叩き出した。これで今季4度目のポールポジションを獲得。野尻と共にTEAM MUGENがフロントロウを独占した。岩佐はセクター3でややタイムロスがあったようだが、それ以外のセクターで全て最速を記録し、2番手以下にコンマ3秒の大差をつけた。

太田も3番手を確保。4輪脱輪をせぬよう抑え目に走っていたといい、ギリギリタイヤが白線内に残ったデグナー2も計算の範囲内だったという。

これで獲得ポイントは太田が123、岩佐が92.5に。このままの順位でフィニッシュした場合は岩佐112.5点、太田134点となり、翌日の最終戦に向けてギリギリ岩佐に逆転王座の可能性が残る。一方太田は野尻を抜いて2位でチェッカーを受ければ、最終戦を待たずしてチャンピオンを確定させることができる。

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