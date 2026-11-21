スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

岩佐歩夢ポールポジション獲得！ MUGENワンツー、太田3番手｜スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選速報

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはランキング2番手の岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。ポイントリーダーの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）も3番手につけた。

公開日時: 2026/11/21 1:55

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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選速報

1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.787

2. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.125

3. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.155

4. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.308

5. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:37.310

6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.361

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.425

8. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:37.461

9. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:37.882

10. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.914

11. 山下健太（KCMG）1:37.934

12. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.963

——以下Q1で敗退——

13. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.752

14. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.717

15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:38.878

16. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.881

17. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:39.069

18. 小出峻（ThreeBond Racing）1:39.041

19. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:40.028

20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:39.127

21. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:40.251

——以下107％タイム未達——

笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:45.659

ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:53.237

坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:55.318

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