スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦
岩佐歩夢ポールポジション獲得！ MUGENワンツー、太田3番手｜スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選速報
スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはランキング2番手の岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。ポイントリーダーの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）も3番手につけた。
公開日時: 2026/11/21 1:55
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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選速報
1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.787
2. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.125
3. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.155
4. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.308
5. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:37.310
6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.361
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.425
8. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:37.461
9. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:37.882
10. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.914
11. 山下健太（KCMG）1:37.934
12. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.963
——以下Q1で敗退——
13. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.752
14. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.717
15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:38.878
16. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.881
17. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:39.069
18. 小出峻（ThreeBond Racing）1:39.041
19. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:40.028
20. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:39.127
21. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:40.251
——以下107％タイム未達——
笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:45.659
ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:53.237
坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:55.318
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