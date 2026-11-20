スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

Juju、スーパーフォーミュラ参戦継続を明言。4年目を迎える2027年は「しっかり結果に繋げていきたい」

2027年シーズンもスーパーフォーミュラに参戦することを認めたJujuは、来季こそしっかり結果に繋げるシーズンにしたいと語った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/20 11:11

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写真：: Masahide Kamio

HAZAMA ANDO Triple Tree Racingからスーパーフォーミュラに参戦するJujuは、2027年も同シリーズ参戦を継続することを明言した。

Jujuは2024年に18歳の若さでスーパーフォーミュラ参戦をスタート。当時はTGM Grand Prixからの参戦であったが、翌2025年からは父・野田英樹氏が監督を務めるTriple Tree Racingが新規発足し、今季は同チームでの2年目を戦っている。

彼女のスーパーフォーミュラ参戦に関しては、当初は“3年計画”という言葉が用いられていた。今季がその3年目にあたるが、途中でチームが変わったこともあり、“Triple Treeでの3年目”として2027年も引き続きスーパーフォーミュラで戦うことを決めた。

「当初の3年計画というのは、一番最初に走ったチームで3年やるという計画でしたが、それができなくなってしまいました」

Jujuはそう語る。

Juju, HAZAMA ANDO Triple Tree Racing

写真: Masahide Kamio

「去年新チームで参戦を始めて、今年は私個人としては3年目ですがチームとしては2年目です。来季もチームとして3年目、私として4年目になるスーパーフォーミュラ参戦を続けていこうということになりました。他にも話はありましたが、色々話し合った結果、スーパーフォーミュラであと1年でしっかりやるのがいいんじゃないかなということになりました」

ここ最近は予選Q1突破と決勝での入賞を目標に掲げてきたJujuだが、その実現には未だ至っていない。スーパーフォーミュラは競争の激しいカテゴリーであるため、新参チームで結果を残すことは容易ではない。今季は結果を求める中で噛み合わない週末も少なくなかったという。

「チーム発足1年目は、スーパーフォーミュラが初めてのメカニック、タイヤ交換をしたことのないメカニックたちが集まってくれた中でのスタートでした。だから1年目は時間がかかったとしてもしっかりやり切ることを目標にしていました」

「ただ今年に関しては、上を目指して結果を残していくためにも、私もチームも失敗を恐れずにチャレンジをしてきました。ひとりひとりが挑戦しているからこそ、1年目と比べると大きなミスも増えたかなと思います」

「そういう意味では来年はしっかり結果に繋げていきたいです。今年を振り返ると、週末を通して流れが良いレースがあまりありません。その時その時で原因は違いますが、それじゃダメだというのが本音なので、4年目はしっかりと自分たちの力を噛み合わせていかないといけません」

「今年学んだことはたくさんあるので、来季は今年の課題をしっかりとなくしていって、結果に繋がるようなシーズンにしたいと思います。まずは今週末のレースからですね」

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