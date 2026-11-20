スーパーフォーミュラ
福住仁嶺が首位発進。王座のかかる太田格之進は7番手｜スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP1タイム結果
鈴鹿サーキットで行なわれるスーパーフォーミュラ最終ラウンドのフリー走行1回目では、福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）がトップタイムをマークした。
公開日時: 2026/11/20 2:53
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Nirei Fukuzumi, NTT docomo business ROOKIE
写真：: Masahide Kamio
11月20日（金）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第11戦・第12戦のフリー走行1回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのは福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）だった。
気温は13℃、路面温度20℃の鈴鹿サーキット。ただ風が強いため体感温度はさらに低い。その風に翻弄されてか、セッション中盤には小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）が1コーナー進入で姿勢を乱してクラッシュし、赤旗が出されるという一幕もあった。
最速タイムは福住で、タイムは1分37秒716だった。以下は全車のタイム結果。
スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP1タイム結果
1. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:37.716
2. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.788
3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.806
4. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.999
5. 山下健太（KCMG）1:38.062
6. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:38.091
7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:38.161
8. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:38.252
9. 小出峻（ThreeBond Racing）1:38.483
10. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.558
11. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.814
12. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:38.999
13. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:39.061
14. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:39.088
15. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:39.144
16. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:39.225
17. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:39.258
18. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:39.303
19. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:39.379
20. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:39.437
21. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:39.523
22. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:40.164
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:40.468
24. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:40.553
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