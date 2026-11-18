スーパーフォーミュラ

サーキットの人間ドラマ、純度100％！ 前田真剣佑主演のスーパーフォーミュラ題材“フジ水10”に、名作手がけたスタッフが集結

スーパーフォーミュラを舞台に描かれるフジテレビの連続ドラマ『SIDE by SIDE』。その概要がついに明らかとなった。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/18 3:42

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ドラマ『SIDE by SIDE』

写真：: Fuji TV

フジテレビが送る2027年4月スタートのモータースポーツドラマのタイトルが『SIDE by SIDE』に決まった。日本最高峰のフォーミュラカーレース、スーパーフォーミュラを舞台とするこのドラマの主演を務めるのは、前田真剣佑だ。

フジテレビと言えば、2005年に木村拓哉主演で放送した月9ドラマ『エンジン』でもレースの世界が描かれた。ただ同作品内の中心は木村演じる主人公と児童養護施設の子どもたちとの触れ合いであり、決してレースの描写が大半を占めていたわけではなかった。しかし『SIDE by SIDE』では、モータースポーツの持つ魅力が純度100％で描かれるようだ。

本日11月18日付で公開されたニュースリリースにはこう記されている。

写真: Masahide Kamio

「本作は、国内最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA』を統括する日本レースプロモーション（JRP）をはじめ、モータースポーツ関連各社の全面協力のもとで制作。時速300kmを超える極限の世界で繰り広げられる0.001秒のデッドヒートと、自らの限界と誇りを懸けてぶつかり合うレーサー、エンジニア、メカニックたちの熱きドラマを、かつてないスケールと臨場感で描く超大型エンターテインメント作品だ」

ドラマのあらすじは

前田真剣佑演じる主人公・相良快斗（さがら・かいと）は、幼い頃から“天才”と呼ばれ、圧倒的な速さを武器に国内最高峰のスーパーフォーミュラまで駆け上がってきたという設定。しかしチャンピオンチームのMONARCH RACING（モナーク レーシング）に移籍してからはタイトルにあと一歩届かない日々が続き、思うような結果を残せず。ついにはレギュラーシートを失い、リザーブドライバーとしての契約を提示されてしまう。

そこで彼に再起の道を切り開いたのは、かつて所属した古豪チームSOMEYA RACING（ソメヤ レーシング）。そして同チームには、わだかまりを残したまま別れた元相棒のエンジニアがいた。純粋に0.001秒の速さを求める孤高の天才ドライバー相良が、冷徹に勝率という事実のみを弾き出すかつての相棒との再会することで、チームはかつての情熱と勢いを取り戻していく。

主人公が「挫折を経て古豪チームで泥臭くあがく仲間たちと出会い、孤独な“独走”から仲間と共に走る“真の勝利”の意味を見出していく軌跡」の物語——。フジテレビはそう表現している。レーシングドライバーが己の速さを追求する上で欠かせない存在であるエンジニアを中心人物に置くという設定ひとつとっても、彼らがモータースポーツの世界を本気で描こうとしていることが見て取れる。

前田真剣佑は相良快斗の人間性について「誰よりも速さに対して純粋で、とても不器用な男です。周りからは生意気だとかプライドが高いと見られがちですが、自分自身に厳しくて、レーサーとして生き残るために全てをそぎ落として戦っている」と表現。台本を読んだ感想としては「レースの興奮だけじゃなく、一度居場所を失った快斗がSOMEYAというチームの真っすぐな熱量や絆によって成長していく過程や、ライバルとの複雑な関係性がすごく丁寧に描かれていて、一気に引き込まれた」とコメントしている。

モータースポーツを愛するヒットメーカーたち

ドラマを手がけるスタッフも豪華だ。プロデュース・演出を務めるのは、『silent』『ミステリと言う勿れ』といった人気作品で演出を手がけた品田俊介氏。そして演出は、映画『海猿』シリーズや『MOZU』シリーズといった大ヒット作の監督であり、前田真剣佑主演でラリーの世界を描いた映画『OVER DRIVE』の監督も務めた羽住英一郎氏。ふたりは共にモータースポーツ好きであることを公言している。

品田氏は10月のスーパーフォーミュラ富士大会の際にも会見に出席し、モータースポーツのリアルな世界を切り取り、そこにいる人たちの人間ドラマを描きたいと意気込んでいた。今回のタイトル・主演発表に際して彼は次のようにコメントした。

写真: Masahide Kamio

「今回、私たちが目指しているのは、近年のテレビドラマではなかなか見られないような、圧倒的な臨場感と熱量を持った、本格的なレース・ヒューマンドラマです」

「その主演を前田真剣佑さんに務めていただけることを、本当にうれしく思っています。世界を舞台に活躍されている前田さんだからこそ、この作品の興奮や感動を、日本だけでなく世界中の方々にも届けられるのではないかと、大きな期待を抱いています」

「今回、SUPER FORMULAをはじめ、モータースポーツ界、自動車業界の本当に多くの皆さまから、多大なるご協力をいただいています。そして何より、レースの現場で戦う選手やチームスタッフの皆さん、それを長年支え、熱い声援を送り続けてきたファンの皆さんの情熱に触れるたびに、この世界が持つ計り知れない魅力とエネルギーを感じています。そんなレースに懸ける人々の“本気”を、ドラマを通して少しでも多くの方々に届けたい。その思いを日々強くしています」

「この作品を、一過性の興奮にとどまらず、末永く皆さまの心を熱くするスポーツドラマにしたい。そんな思いのもと、羽住英一郎監督をはじめ、心強いスタッフの皆さんにも集まっていただきました。これだけ多くの方々の情熱と期待が集まる作品だからこそ、その思いに応えられる作品にしたいと考えています」

「レースを愛する方にも、初めて触れる方にも、心を動かしていただけるような人間ドラマを目指し、キャスト・スタッフ一同、真摯に、そして情熱を持って取り組んでまいります。どうぞご期待ください！」

そして演出の羽住氏もコメントを寄せ、モータースポーツの人間ドラマを余すことなく届けるべく、取材と準備を行なってきたと明かした。

「国内最高峰のモータースポーツ“スーパーフォーミュラ”を舞台に、極限の戦いに挑む人間たちの熱きドラマを描くべく、半年間取材と準備を重ねてきました」

「そこで目にしたドライバーやレーシングチームの方々の生き様や、サーキットで体感したエモーショナルな出来事を、余す事なくこのドラマに注ぎ込み視聴者に届けたいと思っています！」

「映画『OVER DRIVE』以来のタッグとなる前田真剣佑さんをはじめとした魅力的なキャストたちが、モータースポーツに懸ける人間たちの情熱、挫折、焦燥、歓喜、嫉妬、その他ありとあらゆる感情を剥き出しに体現していく事になるであろう撮影現場がまもなく始まります」

「自分自身もスタッフと共に、その日々を全力で駆け抜けたいと思います！」

なおプロデューサーには『kiDnap GAME』の保原賢一郎氏、『夫婦別姓刑事』の石橋広大氏、映画『ゴジラ-0.0』の櫻井紘史氏（ROBOT）らが名を連ねている。

ドラマ『SIDE by SIDE』は2027年4月から水曜22時〜の時間帯で放送される。フジテレビの水曜22時枠はバラエティ枠だった時期も長いが、2010年代には『リーガルハイ（第2期）』や『家族ゲーム』などヒット作も生み出した。

かつてはTVドラマが発端となり、その業界への就職希望が激増したとこともあったという話も聞く。『SIDE by SIDE』がモータースポーツ業界に大きなムーブメントを起こすことを期待したい。

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