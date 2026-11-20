スーパーフォーミュラ
フラガがトップタイム。野村、ブラウニングが続く｜スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP2タイム結果
スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿のFP2では、イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）がトップタイムをマークした。
公開日時: 2026/11/20 7:02
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Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING
写真：: Masahide Kamio
11月20日（金）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第11戦・第12戦のフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）だった。
50分間の全体走行では、笹原右京（REALIZE KONDO RACING）のトラブルと見られる車両ストップ、ジュリアーノ・アレジ（KCMG）のスピンアウトで2度赤旗が出され、各車消化不良に。その後の予選シミュレーションのための組分け走行では、今回デビュー戦となる鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）がB組のセッションで1コーナーを飛び出しクラッシュした。
最速タイムはフラガで、タイムは1分37秒540だった。以下は全車のタイム結果。
スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP2タイム結果
1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:37.540
2. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.702
3. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:37.776
4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:37.902
5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.910
6. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.923
7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.978
8. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.009
9. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:38.061
10. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:38.094
11. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.125
12. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.138
13. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.258
14. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:38.355
15. 山下健太（KCMG）1:38.363
16. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.452
17. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.715
18. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.811
19. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:38.948
20. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.975
21. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:39.722
22. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:40.221
23. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:40.387
24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:41.347
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