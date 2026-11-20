スーパーフォーミュラ

フラガがトップタイム。野村、ブラウニングが続く｜スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP2タイム結果

スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿のFP2では、イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）がトップタイムをマークした。

公開日時: 2026/11/20 7:02

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Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING

写真：: Masahide Kamio

11月20日（金）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第11戦・第12戦のフリー走行2回目が行なわれた。トップタイムをマークしたのはイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）だった。

50分間の全体走行では、笹原右京（REALIZE KONDO RACING）のトラブルと見られる車両ストップ、ジュリアーノ・アレジ（KCMG）のスピンアウトで2度赤旗が出され、各車消化不良に。その後の予選シミュレーションのための組分け走行では、今回デビュー戦となる鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）がB組のセッションで1コーナーを飛び出しクラッシュした。

最速タイムはフラガで、タイムは1分37秒540だった。以下は全車のタイム結果。

スーパーフォーミュラ第11戦・第12戦鈴鹿：FP2タイム結果

1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:37.540

2. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.702

3. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:37.776

4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:37.902

5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:37.910

6. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.923

7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:37.978

8. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.009

9. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:38.061

10. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:38.094

11. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.125

12. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.138

13. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:38.258

14. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:38.355

15. 山下健太（KCMG）1:38.363

16. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:38.452

17. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.715

18. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:38.811

19. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:38.948

20. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.975

21. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:39.722

22. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:40.221

23. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:40.387

24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:41.347

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