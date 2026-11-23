スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

まさに“波乱万丈”のレースキャリア。SF新チャンピオン太田格之進が振り返る数々のターニングポイント「ひとつでも欠けていたら今ここにいない」

2026年のスーパーフォーミュラ王者に輝いた太田格之進。“波乱万丈”と表現するそのレースキャリアを振り返った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/23 3:18

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写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーフォーミュラでシリーズチャンピオンを獲得したのは、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの太田格之進だった。シリーズ参戦4年目の今季は、開幕から終始高いパフォーマンスを見せ続け、文句なしの王座獲得であった。

「（チャンピオンは）スーパーフォーミュラにデビューしてからずっと欲しかった称号でした。正直、F4やF3をやっている時は、ここで優勝してタイトルを獲れるドライバーには一生かかってもなれないんじゃないかと思うような時もありました」

写真: Masahide Kamio

シリーズチャンピオン会見でそう語った太田。彼は意外にも、幼少期から天才と呼ばれてステップアップしていくようなドライバーに対して、引け目を感じる時代もあったという。

それでも、レースが好きだという気持ちは負けなかったと太田は自負する。SRS（鈴鹿サーキット・レーシングスクール／現HRS）に応募して必死にレースに打ち込んだのも、プロのドライバーになりたいという強い思いがあったわけではなく、大好きなレースを辞めたくないという気持ちが強かったのだという。

その後F4からスーパーフォーミュラ・ライツ（SFライツ）、そしてスーパーフォーミュラにステップアップし、参戦4年目で王座に届いた太田。彼のレース人生は決して順風満帆ではなく、キャリア終焉の危機は幾度もあった。彼自身も「波乱万丈だった」と振り返る。

その中でもターニングポイントとなった出来事はあるかと尋ねると、「ターニングポイントがありすぎて……ひとつでも欠けていたらここにいないと思いますね」と語った。

2018年に受講したSRSでは三宅淳詞に続く2位に終わり、スカラシップを得られず。その後のFIA F4でも3シーズン戦って最高成績はランキング5位に終わった。

2018年のSRS入校式。太田は右から3人目

3年目の2021年は、SRSの同期でもある木村偉織に敗れたため、翌2022年に向けてホンダの育成プログラムのHFDPから外れる可能性もあったと明かす。

「翌年スーパーフォーミュラ・ライツに上がるか、クビかというタイミングがありました。F4って大体3年がマックスじゃないですか」

「当時のチームメイトの方がランキングが上だったのですが、当時のスーパーフォーミュラ・ライツ（のホンダ育成のシート）はTODA RACINGの1台しかなかったので、僕はもうチャンスがないなと思っていました。でも、なぜか分からないけど急にB-Maxがやることになって（HFDPとのジョイント参戦を開始）、乗れることになったんです」

写真: Masahide Kamio

2022年のSFライツにTODA RACINGから参戦した太田は、ランキング2位を獲得。しかしチャンピオンには惜しくも届かなかった。そして2023年シーズンに向けては、もう1年SFライツを継続するという話になっていたのだというが、「あれよあれよという間に」ダンディライアンからスーパーフォーミュラに参戦する話に傾いていった。

これについて太田は「ドライバー市場が動いたこと」が要因であり、「本当にラッキーだった」と振り返る。2023年シーズンのストーブリーグと言えば、当時ダンディライアン移籍のオファーを受けていたとされる大湯都史樹が最終的にTGM Grand Prixからの参戦を決断したことが大きな話題となった。この動きが、ゆくゆくは太田格之進という新たな全日本チャンプを生むことになるとは、当時は誰も知るよしもなかった。

そして強豪ダンディライアンで迎えたデビューイヤーも大きな逆風が吹いた。開幕前のスーパーGTテストで負傷したことでスーパーフォーミュラのテストにも参加できず、十分な準備ができない状態で開幕戦を走ることになってしまった。その結果、前半戦は下位でのレースが続いた。当時の太田は焦りやフラストレーションからか、憮然とした表情でインタビューゾーンにやってくることが多かった。

「2023年の前半は自分のレースキャリアの中でも特にキツい時期でした」と太田。

写真: Masahide Kamio

「どのカテゴリーでも、自分がそこで結果を出せることを証明し続けないといけないのがレーシングドライバーです。スーパーフォーミュラ・ライツで速かったとしても、スーパーフォーミュラで結果を出せなかったら御役御免ですから」

「その中で開幕前に1回しかないテストを走れず、訳もわからないまま開幕戦が始まりました。6レース目くらいまでは、もはや存在していないかのような走りでした」

結果が出なければ、チーム内で信頼関係を築くのも容易ではない。今季共にタイトルを手にした吉田則光エンジニアとも、当時は「お互いをあまり信用していないタイミングもあった」と明かす。

「この状況をひっくり返すには、自分が少しでも光るところを見せて、『こいつやれるんだ』と思わせないといけません。それがドライバーの仕事ですし」

幸運にも2023年シーズン後半から、インシーズンテストを経てニューマシンSF23の理解を深めたダンディライアンがチームとしても戦闘力を回復。太田の成績も向上していき、前述の通り最終戦で初優勝を遂げた。

「あれは最高でしたね」と回想する太田。担当の吉田エンジニアは“ダンパーマイスター”の異名を持ち、ダンディライアンの強さの礎を築いたエンジニアでもあるが、彼が担当する6号車はなかなかタイトルや優勝に縁がなかった。だからこそ、なんとしても勝ちたいという思いが太田には芽生えたという。

写真: Masahide Kamio

吉田エンジニアは常に淡々としていて、喜怒哀楽が一定な人物という印象があるが、太田は彼の悔しさを感じ取っていたのだという。

「レース関係者から『6号車はダメだ』と言われることもあったので、『見とけよ』と思っていました」

「吉田さんも、チーフメカニックの春田（浩三）さんもめちゃくちゃ真剣にレースをやっているので、絶対にやってやろうという気持ちがありました。特に、後半の結果が残り始めた頃からそれを強く感じるようになりました。もちろん（勝つことで）自分に対する賞賛もあるだろうし、チームからの信頼も得られるだろうし……」

吉田エンジニア（右）と話す太田

写真: Masahide Kamio

「吉田さんはずっと工場にいて、監督でありながら6号車のトラックエンジニアをやっています。彼の横で5号車の杉崎さん（杉崎公俊エンジニア）が尚貴さん（山本尚貴）とチャンピオンを獲っているのは、彼としては嬉しい気持ちもありつつも、いちエンジニアとして悔しい思いはしてきていたと思います。彼はそんな風には見せないんですけどね。でもわかるんですよね」

「だから絶対に吉田さんや濱野さん（濱野祐二データエンジニア）、6号車のメカニックのみんなにチャンピオンを獲らせてあげたいという気持ちが強かったです」

今では「家族のような」信頼関係を築けているという太田とチーム。初優勝を飾って以降は常に上位陣の一角として活躍を続けてきたが、今季ついに栄冠に手が届いた。日本最速の称号を手にした太田の次なる目標は、海外での活躍。その実現は簡単ではないだろうが、これまでと同様に、逆境を跳ね返すことができるか。

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