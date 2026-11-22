スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

スーパーフォーミュラ新王者の太田格之進、目指すは海外。挑戦の意義を“プレゼン”「日本の育成環境を世界に証明できると思う」

2026年のスーパーフォーミュラ王者になった太田格之進は、日本のレースカテゴリーでステップアップしてきた自分が海外で結果を残すことで、日本の育成環境のレベルの高さを証明したいと述べた。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/22 10:55

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Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーフォーミュラで王者に輝いた太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）。シリーズチャンピオン記者会見に臨んだ太田は、将来的な海外挑戦に向けての熱い思いを語った。

太田は2023年にスーパーフォーミュラにデビューすると、同年の最終戦で初優勝。以降は選手権のトップドライバーのひとりとして活躍してきた。そして今季は開幕2連勝を飾るなど年初から絶好調で、最終的に優勝4回・表彰台8回という堂々のパフォーマンスで初の王座を手にした。

そんな太田は、将来的な海外挑戦、特にアメリカのインディカー・シリーズ参戦を目指していることで知られる。ただ本人もその道のりは簡単ではないと示唆しており、2027年、もしくは2028年の参戦が叶うかは不透明な状況だ。彼は以前のインタビューで、ホンダとは目指すベクトルや気持ちの乖離がない状態を築き、共に同じ目標に向かって進んでいきたいと述べていた。うかうかしているとチャンスを失いかねない……そんな危機感のようなものも感じられた。

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スーパーフォーミュラのタイトルを引っさげて今後何を目指していくのかと問われた太田は当然ながら海外挑戦を挙げ、同時に自分が海外で結果を残すことでどんな意義があるかについても述べた。その様はまるで、関係各位に“プレゼン”をしているようにも感じられた。

「僕は早い段階からヨーロッパに行ったわけではなく、日本の育成プログラムの中で成長してきました」

「最近では海外のレースも色々経験して、デイトナ24時間やIMSAのレースにも参戦しましたし、今年はル・マン24時間にも参戦しました。ただ自分を育ててくれたバックボーンはやっぱり日本です。僕がより大きな舞台に行って成績を残すことで、日本の育成、日本の環境を本当の意味で証明することができると思います」

「海外でずっと活躍している日本人選手は、若い頃からヨーロッパでの経験が豊富な選手、もしくはF1の経験がある選手が多いと思いますが、そうじゃない自分に何ができるかと考えた時、自分が日本のレース界を海外に証明していかないといけないと思っています。日本には素晴らしい環境、育成プログラムがありますから」

「もちろん環境としてはヨーロッパの方が良い部分もあると思いますが、この小さな島国の日本でこれだけのお客さんが集まって、プロのレースが成り立っている。そして各メーカーが育成プログラムでドライバーを輩出している……日本人として今日本で行なわれていることにプライドを持っているし、ヨーロッパやアメリカのこともリスペクトしていますが、彼らになめられたくないという気持ちを持っています」

「ずっと日本でやってきた僕が最終的に世界で活躍できるドライバーになれば、日本のレース界にも貢献できるかなと思うので、今後はそこを目標にしていきたいと思っています」

Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

写真: Masahide Kamio

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