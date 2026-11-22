予選レポート

スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

レースペースにも手応え！ 野尻智紀が今季3度目ポールから今季初優勝狙う｜スーパーフォーミュラ最終戦予選レポート

スーパーフォーミュラ最終戦の予選では、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）がポールポジションを獲得した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/22 1:56

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Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

11月22日（日）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第12戦（最終戦）の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。

2026年のシリーズチャンピオンは、前日の第11戦で決定。DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの太田格之進が2位に入って初のチャンピオンに輝き、同時にDANDELIONもチームタイトルを手にした。

各々が様々な目標や野望を持って臨むシリーズ最終戦。予選は気温11℃、路面温度14℃と昨日同様に寒冷なコンディションで行なわれた。

予選Q1のA組はこちらも前日と同じく、KDDI TGMGP TGR-DCの小林利徠斗だけ数分ピットに待機してからアタックに。その他のマシンは早々にコースインし、まず1周走ってブレーキ等を温めてから（アウトイン）、ピットでニュータイヤに履き直して再度コースに向かっていった。

このセッションのトップタイムは牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）で1分37秒311。野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）、福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）が順当に2番手、3番手に続いた。前日の第11戦でポールトゥウインを決めた岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）は4番手にとどまった。その他、小林利徠斗、阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）もQ1を突破した。

B組は小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）、ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）、野尻がアウトインなしでアタックに向かい、その中でも野尻は早めにコースインして他より1周多くウォームアップを行なうなど、ややアタック手順がばらけた。

1分37秒台中盤のタイムでトップタイムが次々更新されていく中、じっくりとタイヤを温めてきた野尻が1分37秒140という抜きん出たタイムでB組トップ通過を果たした。新王者太田も2番手に入ったが、タイムは1分37秒571で野尻とは大きな開きがあった。

金曜フリー走行で3番手と好調の片鱗を見せていたルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）がB組3番手通過。大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）、坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）、小林可夢偉がQ2に進んだ。

ランキング3番手のイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）は昨日のレースで起きていたマシンの電源が落ちてしまうトラブルが再発したようでアタックできず、まさかのノックアウト。6番手通過の小林はセクター1でやや姿勢を乱す場面がありタイムロスがあったが、フラガのトラブルで命拾いする格好となったか。

Q2では、TGMGPの2台と福住が最初の2分間ガレージ待機。その他の車両がアウトインを終えてタイヤ交換をするタイミングでコースに出て、隊列の先頭でアタックへの準備を進めた。

まず好タイムを出したのは福住で、1分36秒642をマーク。岩佐はセクター1で最速だったが、ラップタイムは1分36秒823で福住には及ばず、2戦連続のポールとはならなかった。

福住のタイムを上回って見せたのは野尻。元来、ダウンフォースを活かして高速のセクター1、セクター2で速さを見せてきた野尻だったが、今回は低速のヘアピン、シケインを含むセクター3、セクター4で最速を記録し、1分36秒501でポールポジションを記録した。ポールは今季3度目で、前戦で得たレースペースへの手応えを持った状態で今季初勝利を狙う。

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