スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦
野尻智紀が今季3度目PP！ 福住仁嶺がフロントロウに並ぶ｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：予選速報
スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。
公開日時: 2026/11/22 1:05
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Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選結果
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.501
2. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:36.642
3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.823
4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.876
5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.913
6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:36.980
7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.106
8. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.128
9. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.208
10. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.598
11. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.616
12. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）2:00.277
——以下Q1で敗退——
13. 山下健太（KCMG）1:37.858
14. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.991
15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:37.940
16. 小出峻（ThreeBond Racing）1:38.016
17. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:37.951
18. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.042
19. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:38.065
20. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:38.382
21. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:38.067
22. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.577
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:39.139
——以下107％タイム未達——
イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:53.306
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