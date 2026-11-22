スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

野尻智紀が今季3度目PP！ 福住仁嶺がフロントロウに並ぶ｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：予選速報

スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿の公式予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。

公開日時: 2026/11/22 1:05

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Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：予選結果

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.501

2. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:36.642

3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:36.823

4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.876

5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:36.913

6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:36.980

7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.106

8. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:37.128

9. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:37.208

10. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.598

11. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.616

12. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）2:00.277

——以下Q1で敗退——

13. 山下健太（KCMG）1:37.858

14. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:37.991

15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:37.940

16. 小出峻（ThreeBond Racing）1:38.016

17. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）1:37.951

18. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:38.042

19. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:38.065

20. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:38.382

21. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:38.067

22. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:38.577

23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:39.139

——以下107％タイム未達——

イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:53.306

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