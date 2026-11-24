スーパーフォーミュラ

日本レース写真家協会が選ぶ“2025年イチのフォトジェニック”豊田章男氏、スーパーフォーミュラ鈴鹿で記念品贈呈される

2025年のJRPAアワード大賞に選ばれた豊田章男氏に、記念の盾などが贈呈された。

公開日時: 2026/11/24 6:07

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写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーフォーミュラ最終ラウンドが行なわれた鈴鹿サーキットで、日本レース写真家協会（JRPA）がトヨタ自動車の豊田章男会長に対し、2025年のJRPAアワード大賞受賞に際した記念品贈呈を行なった。

JRPAは2005年から、「その年一番のフォトジェニック」をJRPAアワードとして表彰しており、2025年は大賞にレーシングドライバーMORIZOとしても活躍する豊田会長、特別賞にスポーツランドSUGOが選出された。

ただトヨタ自動車の会長であり、その他様々な組織の要職を務める豊田氏は多忙を極めており、表彰の機会がなかなか取れなかったという。そしてこの度、スーパーフォーミュラ鈴鹿戦に来場した豊田会長に、JRPAの小林稔会長から記念の盾とパネルが贈呈された。

JRPAは2025年のJRPAアワード大賞に豊田会長を選出した理由について、以下のように説明している。

「自らレーシングドライバーとしてさまざまなレース、ラリーに挑戦。スーパー耐久シリーズでは、カーボンニュートラルへの飽くなき挑戦の最前線に立ち活躍してきた。またトヨタ自動車会長として、ROOKIE Racing代表として、そして2025年から日本自動車会議所の会長に就任し、『クルマをニッポンの文化に！』をキーワードとして、日本のモータースポーツの発展、国際交流にも尽力した。また、その立場にも関わらず我々フォトグラファーに対しても多くのシャッターチャンスと、爽やかな笑顔を提供いただいた」

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写真: JRPA

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