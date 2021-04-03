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スーパーフォーミュラ / Rd1 富士 / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】開幕戦富士｜予選タイム結果

2021年スーパーフォーミュラ開幕戦富士の公式予選が行なわれ、野尻智紀（MUGEN）がポールポジションを獲得した。

【スーパーフォーミュラ】開幕戦富士｜予選タイム結果

【スーパーフォーミュラ開幕戦富士：予選タイム結果】

1. 野尻智紀（MUGEN） 1'21.173
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'21.396
3. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.463
4. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.604
5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'21.714
6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.793
7. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'21.804
8. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'21.869
--以下Q2で敗退--
9. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.441
10. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.552
11. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'22.584
12. 国本雄資（KCMG） 1'22.973
13. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'27.230
14. 小高一斗（KCMG） 1'29.988
--以下Q1で敗退--
15. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.256
16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'23.144
17. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'23.360
18. 山下健太（KONDO RACING） 1'23.189

 

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