【スーパーフォーミュラ開幕戦富士：予選タイム結果】

1. 野尻智紀（MUGEN） 1'21.173

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'21.396

3. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.463

4. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21.604

5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'21.714

6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21.793

7. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'21.804

8. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'21.869

--以下Q2で敗退--

9. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'22.441

10. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'22.552

11. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'22.584

12. 国本雄資（KCMG） 1'22.973

13. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'27.230

14. 小高一斗（KCMG） 1'29.988

--以下Q1で敗退--

15. 中山雄一（KONDO RACING） 1'23.256

16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'23.144

17. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'23.360

18. 山下健太（KONDO RACING） 1'23.189