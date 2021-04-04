【スーパーフォーミュラ】開幕戦富士｜日曜フリー走行タイム結果
2021年スーパーフォーミュラ開幕戦富士の日曜フリー走行が行なわれ、 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）がトップタイムをマークした。
【スーパーフォーミュラ開幕戦富士｜日曜フリー走行タイム結果】
1. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1'22.540
2. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1'22.755
3. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING） 1'23.424
4. 国本雄資（KCMG） 1'23.491
5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'23.660
6. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'23.741
7. 野尻智紀（MUGEN） 1'23.757
8. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'23.908
9. 平川亮（carenex TEAM IMPUL） 1'23.958
10. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1'23.965
11. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'24.076
12. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1'24.109
13. 小高一斗（KCMG） 1'24.119
14. 中山雄一（KONDO RACING） 1'24.320
15. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh） 1'24.326
16. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'24.328
17. 山下健太（KONDO RACING） 1'24.337
18. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1'24.848
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