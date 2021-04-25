【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果

1.大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1:37.884

2.宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1:39.765

3.関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1:39.915

4.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:39.994

5.阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1:40.119

6. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:40.197

7.国本雄資（KCMG）1:40.224

8.笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:40.260

9.山下健太（KONDO RACING）1:40.384

10. 小高一斗（KCMG） 1:40.545

11.山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:40.764

12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1:40.823

13.松下信治（B-Max Racing Team）1:40.870

14.中山雄一（KONDO RACING）1:40.886

15. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1:40.887

16.平川亮（carenex TEAM IMPUL）1:40.984

17.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:41.102

18.大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1:41.120

19.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:42.064

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