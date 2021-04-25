【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
2021年スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿のフリー走行2回目が行なわれ、 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）がトップタイムをマークした。
Kazuya Oshima, NTT Communications ROOKIE
1/1
写真：: Masahide Kamio
【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
1.大嶋和也（NTT Communications ROOKIE） 1:37.884
2.宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1:39.765
3.関口雄飛（carenex TEAM IMPUL） 1:39.915
4.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:39.994
5.阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1:40.119
6. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:40.197
7.国本雄資（KCMG）1:40.224
8.笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:40.260
9.山下健太（KONDO RACING）1:40.384
10. 小高一斗（KCMG） 1:40.545
11.山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:40.764
12. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING） 1:40.823
13.松下信治（B-Max Racing Team）1:40.870
14.中山雄一（KONDO RACING）1:40.886
15. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1:40.887
16.平川亮（carenex TEAM IMPUL）1:40.984
17.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:41.102
18.大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1:41.120
19.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:42.064
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