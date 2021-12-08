【スーパーフォーミュラ】大湯がトップタイム。鈴鹿合同／ルーキーテスト｜セッション4タイム結果

【スーパーフォーミュラ合同／ルーキーテスト｜セッション4タイム結果】

1. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.092

2. 大津弘樹（DANDELION RACING）1'36.358

3. サッシャ･フェネストラズ（KONDO RACING）1'36.381

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'36.382

5. 松下信治（B-Max Racing Team）1'36.482

6. 山下健太（KONDO RACING）1'36.499

7. 牧野任祐（DANDELION RACING）1'36.741

8. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.855

9. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.923

10. 福住仁嶺（ThreeBond DragoCORSE）1'36.973

11. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.042

12. 国本雄資（KCMG）1'37.136

13. 坪井翔（INGING MOTORSPORT）1'37.225

14. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37.341*

15. 阪口晴南（INGING MOTORSPORT）1'37.477

16. 大嶋和也（ROOKIE Racing）1'37.621

17. 佐藤蓮（Red Bull MUGEN Team Goh）1'37.709

18. 小林可夢偉（KCMG）1'37.798

19. ジュリアーノ･アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'38.221

20. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'38.772

*は15号車でのタイム