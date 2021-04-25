チケット
サインイン

Motorsport Network

TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs

アプリをダウンロード

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケット fashion ジョルジョ・ピオラ jobs
/ 【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
スーパーフォーミュラ / Rd2 鈴鹿 / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

2021年スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿では、TEAM MUGENの野尻智紀が開幕戦に続く2連勝を飾った。

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

【スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
2. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
3. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
5. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）
6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）
8. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
10. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
11. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
12. 山下健太（KONDO RACING）
13. 松下信治（B-Max Racing Team）
14. 中山雄一（KONDO RACING）
15. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）
16. 小高一斗（KCMG）
17. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）
国本雄資（KCMG）
福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

 

Read Also:

シェア
コメント
【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果

前の記事

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
コメントを読み込む

この記事について

シリーズ スーパーフォーミュラ
イベント Rd2 鈴鹿

Trending

1
F1

レッドブルRB16Bの「見せたくない所」が見えた！　最速マシンの”秘密”を読み解く

2時間
2
F1

【F1メカ解説】エミリア・ロマーニャGP初日に激写されたマシンの“裏側”

7d
3
F1

【F1メカ解説】Z字型フロア、すでにトレンド化……しかし、大きく異なる各チームの解決策

4時間
4
スーパーフォーミュラ

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

12min
5
F1

各F1チームで解釈分かれる新規則のフロア。”Z字型”が2021年のトレンドになる？

10d
最新ニュース
スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト
SF

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

12分
【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
SF

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果

6時間
Q2敗退の松下信治、フリー走行のトラブルが痛手に「もっと良い結果が得られたはず」
SF

Q2敗退の松下信治、フリー走行のトラブルが痛手に「もっと良い結果が得られたはず」

19時間
トヨタ勢最上位4番手の平川亮、決勝は「スタートが良ければ」勝機有り。好調ホンダ勢打倒狙う
SF

トヨタ勢最上位4番手の平川亮、決勝は「スタートが良ければ」勝機有り。好調ホンダ勢打倒狙う

19時間
ジュリアーノ・アレジ、SFデビュー戦でいきなりQ3進出「最後は少し攻め過ぎたけど悪くない結果」
SF

ジュリアーノ・アレジ、SFデビュー戦でいきなりQ3進出「最後は少し攻め過ぎたけど悪くない結果」

20時間
最新のビデオ
スーパーフォーミュラ第6戦鈴鹿決勝ハイライト 02:06
スーパーフォーミュラ
2020/12/08

スーパーフォーミュラ第6戦鈴鹿決勝ハイライト

Super Formula: Okayama - Race Highlights 02:03
スーパーフォーミュラ
2020/10/01

Super Formula: Okayama - Race Highlights

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！ 00:44
スーパーフォーミュラ
2020/06/07

サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝 54:59
スーパーフォーミュラ
2020/05/22

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」決勝

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選 37:58
スーパーフォーミュラ
2020/05/22

「JAF認定 スーパーフォーミュラ・ヴァーチャルシリーズ スペシャルラウンド」予選

Trending 今日

レッドブルRB16Bの「見せたくない所」が見えた！　最速マシンの”秘密”を読み解く
F1 F1 / 分析

レッドブルRB16Bの「見せたくない所」が見えた！　最速マシンの”秘密”を読み解く

【F1メカ解説】エミリア・ロマーニャGP初日に激写されたマシンの“裏側”
F1 F1 / 分析

【F1メカ解説】エミリア・ロマーニャGP初日に激写されたマシンの“裏側”

【F1メカ解説】Z字型フロア、すでにトレンド化……しかし、大きく異なる各チームの解決策
F1 F1 / 分析

【F1メカ解説】Z字型フロア、すでにトレンド化……しかし、大きく異なる各チームの解決策

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト
スーパーフォーミュラ スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

各F1チームで解釈分かれる新規則のフロア。”Z字型”が2021年のトレンドになる？
F1 F1 / 分析

各F1チームで解釈分かれる新規則のフロア。”Z字型”が2021年のトレンドになる？

2022年、F1新規則導入で勢力差は拡大する？　メルセデス代表「我々がトップにいるとは限らないが……」
F1 F1 / ニュース

2022年、F1新規則導入で勢力差は拡大する？　メルセデス代表「我々がトップにいるとは限らないが……」

ベルニュ、バレンシアでのフォーミュラE開催に否定的「もう2度と来たくない」
フォーミュラE フォーミュラE / ニュース

ベルニュ、バレンシアでのフォーミュラE開催に否定的「もう2度と来たくない」

レッドブル新F1エンジン部門、メルセデスから有能エンジニアを”引き抜き”。テクニカルディレクターに起用
F1 F1 / ニュース

レッドブル新F1エンジン部門、メルセデスから有能エンジニアを”引き抜き”。テクニカルディレクターに起用

最新ニュース

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！　PP福住無念のタイヤバースト

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】第2戦鈴鹿｜フリー走行2回目タイム結果

Q2敗退の松下信治、フリー走行のトラブルが痛手に「もっと良い結果が得られたはず」
SF スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

Q2敗退の松下信治、フリー走行のトラブルが痛手に「もっと良い結果が得られたはず」

トヨタ勢最上位4番手の平川亮、決勝は「スタートが良ければ」勝機有り。好調ホンダ勢打倒狙う
SF スーパーフォーミュラ / ニュース

トヨタ勢最上位4番手の平川亮、決勝は「スタートが良ければ」勝機有り。好調ホンダ勢打倒狙う

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2021 Motorsport Network. All rights reserved.