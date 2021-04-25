スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！ PP福住無念のタイヤバースト
2021年スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿では、TEAM MUGENの野尻智紀が開幕戦に続く2連勝を飾った。
【スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
2. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
3. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
5. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）
6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）
8. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
9. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
10. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
11. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
12. 山下健太（KONDO RACING）
13. 松下信治（B-Max Racing Team）
14. 中山雄一（KONDO RACING）
15. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）
16. 小高一斗（KCMG）
17. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）
国本雄資（KCMG）
福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
Read Also:
シェア
コメント
コメントを読み込む
この記事について
|シリーズ
|スーパーフォーミュラ
|イベント
|Rd2 鈴鹿
スーパーフォーミュラ第2戦鈴鹿：決勝速報｜野尻智紀が開幕2連勝！ PP福住無念のタイヤバースト
シェア
コメント
Trending
2020/12/08
スーパーフォーミュラ第6戦鈴鹿決勝ハイライト
2020/06/07
サッシャ・フェネストラズ、ファンに向けて日本語でメッセージ！
Trending 今日
スライドショー
Listen to this article