平川亮が逆転勝利！　今季2勝目｜スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：決勝結果

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【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：決勝結果】

1. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）

2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）

3. 三宅淳詞（TEAM GOH）

4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

5. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

7. 笹原右京（TEAM MUGEN）

8. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）

9. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

10. 松下信治（B-Max Racing Team）

11. 国本雄資（KCMG）

12. 山下健太（KONDO RACING）

13. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）

14. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）

15. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）

16. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）

17. 佐藤蓮（TEAM GOH）

18. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）

19. 小林可夢偉（KCMG）

20. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）