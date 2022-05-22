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平川亮が逆転勝利！ 今季2勝目｜スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：決勝結果
スーパーフォーミュラ第4戦オートポリスの決勝レースが行なわれ、平川亮（carenex TEAM IMPUL）が優勝を飾った。
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【スーパーフォーミュラ第4戦オートポリス：決勝結果】
1. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）
3. 三宅淳詞（TEAM GOH）
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
5. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
6. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
7. 笹原右京（TEAM MUGEN）
8. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
9. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
10. 松下信治（B-Max Racing Team）
11. 国本雄資（KCMG）
12. 山下健太（KONDO RACING）
13. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）
14. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
15. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）
16. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
17. 佐藤蓮（TEAM GOH）
18. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
19. 小林可夢偉（KCMG）
20. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
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