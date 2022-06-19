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サッシャ・フェネストラズが初優勝！｜スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：決勝結果
スポーツランドSUGOで行なわれたスーパーフォーミュラ第5戦。優勝したのはサッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）だった。
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【スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：決勝結果】
1. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
5. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
7. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）
8. 福住仁嶺（ThreeBond DragoCORSE）
9. 国本雄資（KCMG）
10. 笹原右京（TEAM MUGEN）
11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）
12. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）
13. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）
14. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）
15. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）
16. 佐藤蓮（TEAM GOH）
17. 小林可夢偉（KCMG）
18. 三宅淳詞（TEAM GOH）
19. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）
20. 松下信治（B-Max Racing Team）
21. 山下健太（KONDO RACING）
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